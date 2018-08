L' ultima follia del Pd | per andare contro Salvini attaccano La Prova del Cuoco

Reggina - l’ultima follia è di mercato : rescissione consensuale con Sciamanna - così è impossibile programmare il futuro : La Reggina è al lavoro per preparare la prossima stagione del campionato di Serie C, la dirigenza amaranto è al lavoro per completare la rosa, ultimi giorni di calciomercato con l’obiettivo di completare la rosa con l’arrivo di un attaccante, tre i nomi sul taccuino: Sforzini, Ripa e Montini. Indispensabile l’arrivo di un calciatore d’esperienza per il reparto avanzato, su CalcioWeb abbiamo espresso tutte le ...

Vietato portare il crocifisso in Rai. L'ultima follia degli anticattolici : C'era una volta la rete democristiana, adesso c'è un Tg1 dove chi porta il crocifisso rischia. Lo ha fatto Marina Nalesso, una bella donna che però non ne approfitta e che l'altro giorno ha condotto il telegiornale vestita come al solito sobriamente, molto normalmente, con un unico particolare anomalo: un rosario al collo.Apriti Cielo! (O forse stavolta bisognerebbe dire: apriti Inferno!). Gli ateisti si sono scatenati, ovviamente in quei gironi ...

Ecco l'ultima follia dei buonisti : Salvini viene denunciato per odio : Tutti contro Matteo Salvini. Sopo le accuse, le offese e gli attacchi della sinistra per il presunto ritorno di un'onda razzista, Ecco che arrivano pure le denunce. 'Siamo un gruppo di cittadini che ...

Ecco l'ultima follia dei grillini : "In quarantena bimbi vaccinati" : I consiglieri regionali del M5s, Daniele Barillari e Roberta Lombardi, hanno presentato un'aaurda proposta di legge regionale per "liberare" il Lazio dall'obbligo di vaccini.Barillari e Lombardi parlano in nome della "prevenzione" contro i vaccini e della "democratizzazione". Parole che suonano più come una provocazione che una minaccia. Anzi. Le loro parole e quindi il testo depositato e inserito nella piattaforma Rousseau, è un manifesto ...

Rom - Rocca (FDI) : soldi ai rom per andare via - ultima follia della Raggi : “ultima trovata del Sindaco Raggi e dei 5 stelle per provare a mandare via qualche decina di rom sui quasi 20.000 presenti a Roma è quella di dare 3000 € a famiglia per tornarsene in Romania” lo dichiara in una nota Federico Rocca coordinatore di Fratelli d’Italia del Municipio XI. “soldi nostri, poiché, come specificato dall’amministrazione saranno presi dal bilancio comunale, soprattutto, soldi gettati al vento visto che non ...

Francia-Argentina - l’ultima follia di Sampaoli : Francia-Argentina, si stanno giocando i Mondiali in Russia del 2018, nel primo ottavo di finale in campo Francia ed Argentina, inizio con il botto, subito vantaggio firmato da Griezmann dopo una grande giocata di Mbappé. Ma a fare discutere solo le clamorose scelte da parte del Ct Sampaoli, altro incredibile disastro. Aguero, Dybala e Higuain in panchina nell’Argentina per la gara contro la Francia, schierato il solo Messi come falso ...