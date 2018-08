Luigi Di Maio difende Matteo Salvini | “Non si deve dimettere | ok per il nostro codice

Luigi Di Maio ha chiesto le dimissioni del ministro dell’Interno perché indagato (due anni fa) : Nel 2016 commentò in maniera molto netta la notizia di un'indagine su Angelino Alfano: a qualcuno ricorda qualcosa? The post Luigi Di Maio ha chiesto le dimissioni del ministro dell’Interno perché indagato (due anni fa) appeared first on Il Post.

Caso Diciotti - l’ultimatum di Luigi Di Maio : “Se Ue non decide entro oggi - non verseremo più i 20 miliardi all’anno” : "In questi mesi abbiamo avuto modo di vedere come funziona la linea morbida nei confronti dell'Unione europea e come funziona la linea dura: voglio fare un'altra proposta. Se dalla riunione non esce nulla sulla Diciotti e sulla redistribuzione dei migranti io e il M5s non saremo più disposti a dare 20 miliardi di euro alla Ue ogni anno", ha dichiarato il vicepremier Luigi Di Maio.Continua a leggere

Terremoto - centinaia in corteo con le fiaccole - in prima fila Luigi Di Maio : centinaia le persone in corteo nella notte ad Amatrice verso il monumento memoriale delle vittime del Terremoto. Ad aprire il corteo il vice premier Luigi Di Maio, con indosso la felpa di...

Nave Diciotti - Luigi Di Maio : 'L'Europa decida entro domani o stop ai contributi dall'Italia' : Era strano che nessuno, nel Movimento 5 Stelle , ieri si fosse schierato a favore di Roberto fico, che aveva lanciato un appello per lo sbarco degli immigrati della Nave Diciotti, ancorata nel porto ...

Luigi Di Maio : "Se Ue non decide sulla Diciotti noi non diamo più contributi" : "sulla gestione dei migranti a bordo della nave Diciotti dico a tutti che il governo è compatto", così Luigi Di Maio taglia corto sulla nave della Guardia Costiera che da giorni si trova nel porto di Catania.Ma il ministro non si ferma a ribadire l'unità del governo giallo-verde su come gestire il "caso Diciotti", Di Maio - in qualche modo - fa eco a Matteo Salvini: "Se l'Unione Europea si ostina con questo atteggiamento, se domani dalla ...

Ilva - Luigi Di Maio : 'Lo Stato ha compiuto il delitto perfetto' : "Sono qui a spiegarvi che su Ilva è Stato commesso un delitto perfetto". Lo ha affermato il ministro dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, illustrando il parere dell'Avvocatura di Stato sulla gara ...

ILVA - IL PARERE DELL'AVVOCATURA DI STATO/ Luigi Di Maio : 'Forti criticità - ma la gara non è nulla' : ILVA, il PARERE DELL'AVVOCATURA di STATO sull'offerta di Arcelor Mittal. Di Maio: 'Forti criticità, ma la gara non è nulla'. La critica di Calenda.

Matteo Renzi un fiume in piena contro Luigi Di Maio : “Squallido bugiardo!” : L’ex Presidente del Consiglio Matteo Renzi attacca duramente l’attuale ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio Continuano le polemiche politiche dopo il crollo del ponte Morandi di Genova e ancora una volta i protagonisti sono Luigi Di Maio e Matteo Renzi. L’ex Presidente del Consiglio utilizza la sua eNews per attaccare duramente l’attuale ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico, che a suo dire avrebbe mentito ...

Luigi Di Maio - nessuna nuova fiamma : "Solo un'amica" : Una persona vicina al vicepremier fa chiarezza sugli scatti diffusi in mattinata dal settimanale 'Oggi'

Ma quello è Luigi Di Maio! Beccato in barca - con ‘lei’ - una bruna bellissima : foto : Non solo politica, anche la vita privata di Luigi Di Maio è finita nell’occhio del ciclone da quando il leader pentastellato si è insediato in parlamento, andando a ricoprire il ruolo di vicepresidente del Consiglio e ministro del nuovo governo Conte. Stando alle ultime, dopo la fine delle sue relazioni con la fidanzata storica Silvia Virgulti, esperta di comunicazione del M5S e sua compagna per quattro anni, e con l’avvocato ...

Crollo ponte Genova - Luigi Di Maio : “Non accettiamo elemosine da Autostrade - revocheremo comunque la concessione” : "Sia ben chiaro: lo Stato non accetta elemosine da Autostrade. Pretendiamo risarcimenti credibili e non vi sarà alcun baratto. L'unica strada che il Governo seguirà è quella di andare avanti con la procedura di revoca", ha dichiarato il vicepremier Luigi DI Maio replicando all'offerta di Autostrade per l'Italia, che ha dichiarato l'intenzione di stanziare un fondo straordinario per sostenere le esigenze immediate delle famiglie delle ...

