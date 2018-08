Liverpool cede portiere Karius in prestito al Besiktas

calcioweb.eu

: La #Sampdoria prende #Tonelli dal @sscnapoli. Prestito a 500 mila euro con diritto di riscatto che diventa obbligo… - TuttoIlMercato : La #Sampdoria prende #Tonelli dal @sscnapoli. Prestito a 500 mila euro con diritto di riscatto che diventa obbligo… -

(Di domenica 26 agosto 2018) Ilha ceduto iltedesco Lorisalper le prossime due stagioni. Lo ha annunciato la squadra inglese.ha giocato 49 partite con ilda quando è arrivato dal Mainz nel 2016, ma non è tornato a giocare nessuna partita dopo aver commesso i due errori che hanno portato ai due gol del Real Madrid nella finale di Champions League dove gli inglesi hanno perso 3-1. Tempo dopo, si è appreso che iltedesco aveva subito una commozione cerebrale in pieno gioco per una gomitata di Sergio Ramos. Il futuro delventicinquenne è stato ulteriormente complicato dall’arrivo del brasiliano Alisson, che è stato prelevato lo scorso mese dalla Roma per 67 milioni di sterline. (AdnKronos)L'articoloinalCalcioWeb.