LIVE MotoGP | GP Gran Bretagna 2018 in DIRETTA | warm-up | ultimi lavori per la gara

(Di domenica 26 agosto 2018) Buongiorno e bentrovati alladel-up del GP di, dodicesima prova del Mondialedi. Ultimo turno di prove prima delladomenica per i centauri della classe regina. Jorge Lorenzo ed Andrea Dovizioso sono pronti a recitare il ruolo di primattori, dopo le qualifiche di ieri. Le due Rosse scatteranno dalla prima e seconda posizione e sono pronti ad allungare la striscia di vittorie della scuderia di Borgo Panigale. Il rivale numero 1 sarà come al solito Marc Marquez, leader del campionato. Lo spagnolo, visto il vantaggio in graduatoria, potrebbe anche decidere di gareggiare in difesa ma non è nell’indole del campione del mondo in carica. Anche per questo ci sarà unde spettacolo. Cercheranno di inserirsi le due Yamaha, deludenti ieri nel corso del time-attack. La pioggia e la pista umida non hanno aiutato molto Maverick Vinales e ...