LIVE MotoGP | GP Gran Bretagna 2018 in DIRETTA | programma | orario d’inizio e tv Come

oasport

: Diretta MotoGp- Streaming video SKY gara e warm-up live: vincitore e podio (GP Gran Bretagna 2018) - #Diretta… - zazoomblog : Diretta MotoGp- Streaming video SKY gara e warm-up live: vincitore e podio (GP Gran Bretagna 2018) - #Diretta… - tutto_live : Diretta tv Gp Silverstone 2018 della MotoGp: Info su dove vedere il gp di… - Tvottiano : @mistereffe91 @bea200794 @tw_fyvry @MasterAb88 @gabrirz1 @famigliasimpson @enrick81 @tw_cristian95 @napoliforever89… -

(Di domenica 26 agosto 2018) Oggi, domenica 26 agosto il GP di, sede della dodicesima prova del Mondialedipresenterà undiverso dal solito. Gli organizzatori hanno deciso di rivoluzionare ildella domenica di gare. A causa del serio rischio di perturbazione previsto per le ore 14.00 (italiane), la partenza della gara della massima cilindrata è stata anticipata alle ore 12.30 (italiane) per cercare di evitare l’acquazzone che conde probabilità si abbatterà sul circuito di Silverstone. Una scelta per quanto si è visto nel corso del sabato con le cadute dei piloti nella famigerata curva 7. Tra questi anche lo sfortunato Tito Rabat, centrato dalla moto di Franco Morbidelli, scivolato a sua volta poco dopo l’iberico. Una gara, quindi, che vivrà sull’incertezza nella quale Jorge Lorenzo scatterà in pole position davanti ad Andrea Dovizioso, in ...