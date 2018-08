LIVE Moto2 | GP Gran Bretagna 2018 in DIRETTA | Francesco Bagnaia cerca la fuga per il

Moto2 - GP Gran Bretagna 2018 : risultato e classifica qualifiche. Francesco Bagnaia in pole position! Miguel OLIVEira partirà indietro : Francesco Bagnaia partirà in pole position nel GP di Gran Bretagna di Moto2. Il pilota italiano si è guadagnato la prima casella piazzando un tempo di 2’08″153 proprio in extremis, nell’ultimo tentativo utile di una qualifica emozionante. Sono stati 45 minuti vissuti al cardiopalmo, anche per le condizioni della pista, umida in avvio ma migliorata giro dopo giro. Per Bagnaia si tratta della quarta pole stagionale, la seconda ...

Moto2 - GP Gran Bretagna 2018 : risultato e classifica prove libere 3. È ancora Schrotter il più veloce sull’asciutto. Bagnaia davanti ad OLIVEira : È ancora Marcel Schrotter il più veloce in Moto2 nel GP di Gran Bretagna. Il pilota tedesco ha chiuso le prove libere 3 con il miglior tempo, 2’08″182, confermandosi particolarmente performante sull’asciutto, come già nella mattinata di ieri. Oggi, infatti, la sessione è stata praticamente congelata sul più bello dalle gocce di pioggia arrivate nel finale, che hanno creato una situazione di incertezza tra chi ha continuato a ...

LIVE Moto2 - GP Gran Bretagna 2018 in DIRETTA. prove libere 3 - Pecco Bagnaia sfida Oliveira e Marquez : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle prove libere 3 del GP della Gran Bretagna di Moto2. A Silverstone sarà ancora Francesco Bagnaia contro Miguel OLIVEira. La prima giornata è stata condizionata nella seconda parte dalla pioggia, ma ha mostrato un certo equilibrio. Le attenzioni saranno tutte per i due duellanti al titolo mondiale, ma nessuno andrà sottovalutato. A cominciare da Alex Marquez e Luca Marini, passando per Marcel ...

Moto2 - GP Gran Bretagna 2018 : prove libere 2. Alex Marquez precede Marini - poi arriva la pioggia. Bagnaia 7° - OLIVEira lontano : I meteorologi inglesi avevano previsto pioggia per questo pomeriggio e così è stato. La seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Gran Bretagna 2018 della Moto2, infatti, è stata pesantemente condizionata dalle condizioni meteo avverse. Gli ombrelli si sono aperti dopo appena 10 minuti del turno, permettendo ai piloti di completare solamente pochi giri. Il migliore è risultato lo spagnolo Alex Marquez (KAlex EG 0,0 VDS) in 2:10.452, ...

Moto2 - GP Gran Bretagna 2018 : risultato e classifica prove libere 1. Schrotter in testa. Bagnaia è settimo - OLIVEira insegue da lontano : C’è Marcel Schrotter in testa alla classifica delle prove libere 1 del GP di Gran Bretagna di Moto2. Il pilota tedesco è stato il più veloce e costante a Silverstone, chiudendo la prima sessione con un notevole 2’08″385. Un tempo inarrivabile per tutti, che pone Schrotter come uno dei favoriti in vista del weekend, ma con un asterisco: le FP1 si sono corse all’asciutto, ma già nel pomeriggio potrebbe arrivare la pioggia, ...

LIVE Moto2 - GP Gran Bretagna in DIRETTA : prove libere - lotta tra Bagnaia e Oliveira. I piloti cercano la messa a punto : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle prove libere del GP della Gran Bretagna di Moto2. A Silverstone sarà ancora Francesco Bagnaia contro Miguel OLIVEira. Due settimane fa in Austria, Pecco ha prevalso in un duello mozzafiato all’ultima curva, riportandosi in testa alla classifica con tre punti di vantaggio sul portoghese. La lotta proseguirà sul famoso e storico circuito britannico, ma non sarà ristretta a questi due ...

Moto2 - GP Gran Bretagna 2018 : Francesco Bagnaia a Silverstone proverà ad aumentare i tre punti di margine su OLIVEira : Siamo giunti al 12esimo appuntamento della stagione in Moto2, ed i punti di distacco tra il nostro Francesco “Pecco” Bagnaia e il portoghese Miguel Oliveira sono appena tre. Il duello tra i due rivali è sempre più agguerrito e ad alto livello e ci sta regalando un campionato davvero spettacolare e avvincente. Il rientro dopo la sosta ha vissuto due gare intense e combattute e che ci hanno regalato altrettanti cambi in vetta alla ...

Classifica Mondiale Moto2 2018 : Francesco Bagnaia torna in testa - +3 su OLIVEira : Francesco Bagnaia torna in testa alla Classifica del Mondiale Moto2 2018 grazie alla vittoria conquistata nel GP di Austria. Il centauro italiano ora ha tre punti di vantaggio sul portoghese Miguel Oliveira, i due hanno ormai fatto il vuoto e si sfideranno per il trionfo finale. Classifica Mondiale Moto2: Pos. Rider Bike Nation Points 1 Francesco Bagnaia Kalex ITA 189 2 Miguel Oliveira KTM POR 186 3 Alex ...

Moto2 Zeltweg - Bagnaia vittoria super : piega OLIVEira 'alla Dovi' : Pecco Bagnaia replica quanto fatto da Andrea Dovizioso su questa pista nel 2017 e vince una sfida incredibile con Miguel Oliveira, dal comando dal primo giro, ma beffato proprio nella curva finale. ...

Moto2 - GP Austria 2018 : Francesco Bagnaia vince dopo un duello mozzafiato con OLIVEira e torna in vetta al Mondiale. Marini 3° : Uno straordinario Francesco “Pecco” Bagnaia vince il GP d’Austria 2018 di Moto2 dopo un duello emozionante con il suo rivale diretto verso la corsa al titolo, il portoghese Miguel Oliveira. Completa il podio Luca Marini che precede Mattia Pasini. Un successo davvero importante per il portacolori del team Sky Racing VR46 (l’ottavo nella classe mediana) che ha gestito la gara in maniera impeccabile. Ha saputo non scomporsi ...

Moto2 – Bagnaia come Dovizioso - OLIVEira beffato all’ultima curva in Austria : Vittoria spettacolare di Pecco Bagnaia al Red Bull Ring: trionfo e leadership per il pilota italiano al Gp d’Austria Gara da urlo oggi al Red Bull Ring: emozioni spettacolari nella gara di Moto2 con la vittoria al cardiopalma di Pecco Bagnaia. Il giovane italiano dello Sky Racing Team ha trionfato alla Dovizioso, battendo Oliveria all’ultima curva del Red Bull Ring al termine di una bagarre spettacolare. Terzo posto per Luca ...

Moto2 - la diretta LIVE del GP d'Austria : LIVE 12:22 12 ago Moto2, le prime 5 posizioni LIVE: 1° OLIVEira, 2° Navarro, 3° Bagnaia, 4° Marquez, 5° Baldassarri Continua a leggere 12:21 12 ago Partenza ottima di Bagnaia, ma OLIVEira riesce a ...

LIVE Moto2 - GP Austria 2018 in DIRETTA : Bagnaia contro Oliveira - in palio vittoria e primato nel Mondiale : Benvenuti al Red Bull Ring ed alla DIRETTA LIVE del Gran Premio d’Austria 2018 della Moto2! Sul tracciato incastonato tra i monti della Stiria tutto è apparecchiato per una avvincente 11esima gara stagionale, che si fonderà sul duello al vertice, finalmente anche dalla griglia di partenza, tra il poleman Francesco Bagnaia e il leader della classifica generale, Miguel OLIVEira. I primi due della classe vogliono piazzare la zampata sul ...

LIVE Moto2 - GP Austria 2018 in DIRETTA : Bagnaia contro Oliveira - sarà grande battaglia al Red Bull Ring! : Benvenuti al Red Bull Ring ed alla DIRETTA LIVE del Gran Premio d’Austria 2018 della Moto2! Sul tracciato incastonato tra i monti della Stiria tutto è apparecchiato per una avvincente 11esima gara stagionale, che si fonderà sul duello al vertice, finalmente anche dalla griglia di partenza, tra il poleman Francesco Bagnaia e il leader della classifica generale, Miguel OLIVEira. I primi due della classe vogliono piazzare la zampata sul ...