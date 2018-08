Lewis Hamilton - GP Belgio 2018 : “La Ferrari ha trovato qualche trucco particolare. Ho fatto tutto il possibile” : Lewis Hamilton si è dovuto accontentare del secondo posto nel GP del Belgio 2018, tappa del Mondiale MotoGP. Il Campione del Mondo è stata sorpassato da Sebastian Vettel sul rettilineo del Kemmel nel corso del primo giro e non è più riuscito a contrastare il tedesco della Ferrari che ha dominato la gara in lungo e in lungo. Il pilota della Mercedes conserva comunque il primo posto in classifica generale con 17 punti di vantaggi sul teutonico. Il ...

F1 - GP Belgio 2018 : Lewis Hamilton e Sebastian Vettel sono pronti per conquistare e Spa e una fetta di titolo : Se già da giovedì si sapeva che il Gran Premio del Belgio 2018 di Formula Uno sarebbe stato di grande importanza per numerose motivazioni, dopo le qualifiche di ieri si può già affermare che la gara di Spa-Francorchamps rischia, già oggi, di diventare fondamentale per quanto riguarda il Mondiale nel suo complesso. I due grandi rivali, distanziati di 24 punti in classifica generale, sono pronti alla battaglia. Lewis Hamilton dalla pole position, ...

Lewis Hamilton - GP Belgio 2018 : “Potevo fare la pole anche senza pioggia. Domani sarà una bella gara” : Sorride, corre e salta davanti al pubblico un raggiante Lewis Hamilton. Il campione del mondo in carica, infatti, ha centrato una splendida pole position sull’asfalto bagnato di Spa-Francorchamps e Domani scatterà davanti a tutti nel Gran Premio del Belgio 2018 di Formula Uno. Il quattro volte iridato ha saputo domare le condizioni meteo avverse e ha preceduto il suo rivale diretto alla corsa al titolo, Sebastian Vettel, conquistando la ...

F1 - GP Belgio 2018 : arriva la pioggia e Lewis Hamilton centra la pole davanti a Vettel. Raikkonen 6° davanti alle Red Bull : arriva la pioggia e, ancora una volta, dà una generosa mano a Lewis Hamilton (Mercedes) che centra la pole position del Gran Premio del Belgio 2018 di Formula Uno grazie ad un ultimo tentativo perfetto su asfalto viscido. 78esima pole in carriera per l’inglese. Il campione del mondo in carica ha preceduto il suo rivale numero uno, Sebastian Vettel (Ferrari) di 726 millesimi. Per tutti gli altri i distacchi si possono assolutamente definire ...

F1 - GP Belgio 2018 : Lewis Hamilton - il pilota perfetto. In fuga nel Mondiale con una Mercedes inferiore. Stravinto (finora) il duello con Vettel : E finalmente si ricomincia. Ci eravamo lasciati in Ungheria, sul circuito dell’Hungaroring, dove Lewis Hamilton aveva completato l’opera, dopo la magica pole sotto la pioggia, mettendo in scena una tanto noiosa quanto perfetta esibizione. Per Lewis è arrivata così la quinta vittoria stagionale che ha rafforzato la propria leadership nella classifica generale. Il vantaggio dell’alfiere della Mercedes è cresciuto a 24 punti nei ...

F1 - quanto guadagnano i piloti? Stipendi e sponsor : Lewis Hamilton paperone ma Vettel è davanti : Il Mondiale 2018 di Formula Uno è al giro di boa, la prima parte dell’annata è andata in archivio ed il confronto tra Lewis Hamilton e Sebastian Vettel si fa interessante. Lo show, fino a questo momento, non è mai mancato, ed è Hamilton in questa fase a sorridere. L’alfiere delle Frecce d’Argento vanta 24 punti di vantaggio sul rivale tedesco della Ferrari. Tuttavia, la SF71H si è dimostrata una monoposto estremamente ...

F1 - Mondiale 2018 : Lewis Hamilton contro Sebastian Vettel - chi raggiungerà il quinto titolo iridato? : Lo si sapeva già da prima che il Mondiale 2018 di Formula Uno prendesse il via, tutta la stagione sarebbe girata attorno al duello tra Lewis Hamilton e Sebastian Vettel. I due grandi campioni, infatti, avevano un obiettivo ben definito, sopra ogni altra cosa: conquistare il quinto titolo iridato nella categoria massima del motorsport, raggiungendo il leggendario Juan Manuel Fangio. Promesse assolutamente mantenute, con i due sfidanti che hanno ...

F1 - Lewis Hamilton : “La Ferrari è più veloce. Quest’anno le cose stanno andando più nella loro direzione” : Nonostante i due successi consecutivi e il vantaggio di 24 punti in classifica generale, Lewis Hamilton non si sente al sicuro al giro di boa del Mondiale 2018 di Formula Uno. Il campione del mondo in carica della Mercedes ha infatti sottolineato in un’intervista concessa al sito della Formula 1 che la Ferrari attualmente è la macchina migliore del lotto e sarà necessario sviluppare la W09 per vincere il titolo “Stiamo correndo ...

F1 - Lewis Hamilton : i punti di vantaggio sulla Ferrari? Un sogno : Il campione del mondo in carica ha mostrato lucidità e una buona capacità di analisi, rivelando alla stampa le sue considerazioni sulla stagione in corso: "avrei soltanto potuto sognare di trovarmi ...