L' estate è già bella che finita | almeno per le Feste dell' Unità

Maltempo - furiosi temporali spazzano via l’estate nella notte al Nord Italia : nubifragi e temperature in picchiata - è già autunno [FOTO e VIDEO] : 1/4 Il forte temporale di stasera a Trieste - Foto di Christian Salvi ...

Veleggiamo in un mare di eventi - con Riviera Oggi estate : Ma l'Estate continua anche dopo questo ricco week end, con sagre e spettacoli per tutti i gusti. Tra mercatini, musei e musica, l'Estate è ancora nel vivo, non resta che scegliere l'evento che fa per ...

L'estate è finita? No. Ma preparatevi a un weekend di pioggia : In arrivo la rottura delL'estate nel week end, con un drastico calo delle temperature e piogge particolarmente intense. Ad annunciarlo sono gli esperti de ilmeteo.it, secondo cui le regioni italiane più colpite dal tracollo termico saranno quelle settentrionali e centrali.La perturbazione sarà accompagnata da correnti di aria fredda di provenienza scandinava: già da venerdì forti temporali attraverseranno il nord del ...

Temporali di pioggia calda - l'ultimo ruggito dell'estate? Le previsioni per le prossime ore : Ancora per qualche ora l'Italia sarà caratterizzata da temperature bollenti prima di un previsto calo termico. Ma intanto...

estate in città - 'Perugia is open' incontra il Festival 'Figuratevi' : Diversi gli spettacoli che si susseguiranno dalle 17: corso Vannucci ospiterà 'Il circo Pouët', spettacolo di burattini della Compagnia Pouët , Italia/Francia, ; 'Il re singhiozzo', della Compagnia ...

Zaza - Gervinho e Soriano ultimi «cavalli di ritorno» di un'estate nostalgia : Enrico Turcato «La nostalgia è la sofferenza provocata dal desiderio inappagato di ritornare». Un desiderio che, seguendo la celebre citazione del drammaturgo Milan Kundera nella sua «L'ignoranza», ...

L'estate dei divieti : a Ischia niente falò in spiaggia a Ferragosto : Ischia Sarà un Ferragosto con le spiagge pubbliche vietate al popolo dei falò che si appresta a prendere d'assalto anche l'ultimo centimetro di sabbia utile, pur di ribadire una consolidata tradizione.

Ciclone di Ferragosto : l'Italia sotto la pioggia - fine anticipata dell'estate : Ultimi giorni di piena estate per la penisola italiana. A mettere la probabile "parola fine" sul caldo torrido che ha caratterizzato il paese nelle ultime settimane potrebbe essere un fenomeno temporalesco denominato "Ciclone di Ferragosto". Le condizioni del paese, in continua evoluzione, sono state sottoposte agli occhi attenti degli esperti del settore. l'Italia abbandonerà la fase estiva per entrare a pieno titolo in una sorta di limbo tra ...

Birre artigianali premiano la festa d'estate a Civiasco - Le foto : ... il tutto accompagnato da spettacoli musicali di qualità». I prossimi eventi Domani la festa dell'Assunzione di Maria sarà celebrata alle 11.15 la messa, dalle 16 sagra dei canestrini. Giovedì 16 ...

Trova i rapinatori in giardino e li mette in fuga a suon di testate : Torna a casa di notte e Trova i ladri ad aspettarlo in giardino, ma reagisce e li mette in fuga colpendoli a mani nude. Poi li sfida su Facebook: 'Ritentate, forse sarete più fortunati'. Coraggio e ...

estate - Viminale : con 'Spiagge sicure' già buoni risultati : Roma, 11 ago., askanews, - Più di mille controlli con 1.154 contestazioni e più di 93mila beni sequestrati per un valore superiore ai 600mila euro. 174 assunzioni a tempo determinato, quasi 9mila ore ...

I bambini mangiano male d'estate/ La dieta dei più piccoli peggiora nel periodo caldo dell'anno - ecco perché : I bambini mangiano male d'estate, la dieta dei più piccoli peggiora decisamente nel periodo caldo dell'anno. Sono diversi i motivi che portano i genitori a commettere degli errori.(Pubblicato il Fri, 10 Aug 2018 21:09:00 GMT)

Salute - pediatri : metà dei bambini mangia male e in estate la dieta peggiora : Poca frutta e verdura, troppi zuccheri. Quasi la metà dei bambini mangia male. E l’estate la dieta addirittura peggiora. A lanciare l’allarme Giuseppe Mele, presidente della Società italiana medici pediatri (Simpe). Da un’indagine condotta intervistando gli specialisti di pediatria- si legge in una nota di Sanità in-Formazione – emerge che oltre il 46% dei bambini mangia male: il 22% segue un regime alimentare ...

Device per l'estate : ecco che la tecnologia vuole accompagnarci anche in ferie : l'estate è l'occasione giusta per prenderci un po' di meritata vacanza, e per dire " anche se solo temporaneamente " addio al lavoro o allo studio. Ma è anche un periodo dell'anno che ci obbliga a non ...