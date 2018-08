Le ultime volontà di John McCain | Non voglio Trump al mio funerale

huffingtonpost

(Di domenica 26 agosto 2018) Neanche in punto di morte si è concesso il lusso di indietreggiare o di gettare la spugna, anzi. E a prova di ciò, levolontà del senatore: "Nonal mio", aveva dichiarato poco prima di morire, senza mai ritrattare una parola. Poi, come riportato dall'americana CBS,ha esplicitamente richiesto che a parlare al suosiano i due uomini che lo hanno battuto sul campo, quello della corsa alla Casa Bianca: Barack Obama e George W. Bush.Riguardo i funerali, ancora non è ben chiaro dove si terranno, ma il senatore, in un'intervista, aveva detto che gli sarebbe piaciuto che la funzione si svolgesse presso l'Accademia Navale: "- quando me ne andrò - che la cerimonia si tenga all'Accademia Navale, con solo un paio di persone in piedi che dicano: 'Questo ragazzo ha servito il suo paese'".Nel ...