Lazio | per Fortuna che c' è Wallace | lo Stadium promuove il brasiliano

Juve-Lazio - Matuidi : ''Partenza perfetta - Ronaldo si sbloccherà'' : Cristiano Ronaldo? È un calciatore eccezionale, il migliore al mondo. Sono felice di giocare al suo fianco, così come anche gli altri compagni di squadra. Ci aiuterà a fare meglio e speriamo a ...

Tutto facile per la Juve contro la Lazio ma Ronaldo resta ancora a secco : Leiva e Lulic rientrano dalla squalifica e fanno tutta la differenza del mondo. I biancocelesti girano bene attorno al proprio regista e registrano tre o quattro occasioni importanti a fine primo ...

Venezuela in crisi - boom delle criptovalute per difendersi dall’iperinfLazione : Per i Venezuelani l’accesso alla valute digitali si è trasformato in uno spiraglio di libertà personale e, soprattutto, in un sistema per salvaguardare i propri soldi, senza dover correre a spenderli non appena ricevuti, per evitare che siano mangiati dall’implacabile aumento dei prezzi. Il fenomeno è accompagnato da un incremento vertiginoso degli esercizi commerciali che adottano la criptovaluta come mezzo di ...

Niente “Effetto Cristiano Ronaldo” - la prima allo Stadium è un flop : per stendere la Lazio però basta la ‘vecchia’ Juventus : Cristiano Ronaldo in ombra alla prima partita all’Allianz Stadium, ma per battere la Lazio basta la ‘vecchia Juventus’: Pjanic e Mandzukic firmano il 2-0, Bonucci e Chiellini blindano la difesa Sono passati 144 giorni da quando Cristiano Ronaldo si è alzato a 2 metri e 37 cm da terra, firmando uno dei gol più belli della storia del calcio, la magica rovesciata che ha riscosso gli applausi del pubblico bianconero, gli ...

Lazio - Lucas Leiva : 'A Torino per i tre punti' : Il centrocampista della Lazio, Lucas Leiva, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della sfida contro la Juventus. 'Vero è che la prima partita l'abbiamo persa, in casa, ma contro una grande squadra. Ora dobbiamo fare i primi tre punti, sappiamo che è importante per noi. ...

LIVE Juventus-Lazio - Serie A in DIRETTA : 0-0 - la prima di Cristiano Ronaldo allo Stadium. Super sfida con i biancocelesti : Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Juventus-Lazio, primo anticipo della seconda giornata di Serie A. Un match che segna l’esordio ufficiale allo Stadium di Cristiano Ronaldo. Il portoghese è sicuramente l’osservato speciale, visto che cerca ancora il primo gol in Italia dopo averlo mancato con il Chievo. Proprio a Verona i bianconeri arrivano dalla rimonta al Bentegodi, con il 3-2 arrivato solo nel ...

Napoli - Lazio su DAZN - suggerimenti per migliorare esperienza di streaming : Un sabato tutto da seguire, quello che inaugura la seconda giornata della Serie A. Si comincia all'Allianz Stadium di Torino alle ore 18.00 quando va in scena la Juventus di Ronaldo alla prima in casa contro la Lazio. Alle 20.30 poi il big-match del San Paolo Napoli-Milan con il primo scontro da avversario del Milan per Carlo Ancelotti dopo l’addio nel 2009, match speciale per l’allenatore azzurro come per Reina e Higuain. Buona la ...

Juve-Lazio - Allegri boccia Dybala : va in panchina! Fischi o applausi per Bonucci? : Allegri boccia Dybala- Poche ore al calcio d’inizio della sfida tra Juventus e Lazio. Secondo le ultimissime indiscrezioni, Allegri sembrerebbe esser intenzionato a schierare il 4-3-3, con Mandzukic titolare e Dybala in panchina. Un’esclusione tattica a sorpresa. Un’esclusione che potrebbe sottolineare la poca adattabilità del numero 10 bianconero al 4-3-3. Dentro Matuidi per rinforzare il […] L'articolo Juve-Lazio, ...

Onavo (app di Facebook) rimossa dall’App Store per vioLazione della privacy : Facebook ha rimosso Onavo Protect VPN dall’App Store dopo la segnalazione da parte di Apple che ne ha constatato la violazione delle norme sulla privacy. Il social network ha sospeso altre 400 app per dubbi sull’utilizzo dei dati degli utenti e bandito myPersonality. Facebook ha sospeso oltre 400 Se non fosse estate si potrebbe parlare di pulizie di primavera per il social blu di Mark Zuckerberg che ancora una volta si trova a dover ...

DAZN/ Problemi con lo streaming? 5 consigli per vedere Juventus-Lazio e Napoli-Milan : Il pentalogo degli esperti di DAZN per godersi al meglio le partite di calcio. I prossimi appuntamenti sono previsti per oggi: Juventus-Lazio (ore 18) e Napoli-Milan (20.30).(Pubblicato il Sat, 25 Aug 2018 12:40:00 GMT)

Serie A Lazio - i convocati di Inzaghi per la Juventus : ROMA - Il tecnico della Lazio , Simone Inzaghi , ha diramato la lista delle convocazioni in vista della gara di oggi pomeriggio, ore 18, in casa della Juventus . C'è Marusic, mentre non figurano in ...

Probabili formazioni / Juventus Lazio : più assenti per Inzaghi. Quote - novità live (Serie A) : Probabili formazioni Juventus Lazio: le Quote e le ultime novità live sugli schieramenti delle due squadre. Big match all'Allianz Stadium, campioni d'Italia pronti a sfidare i biancocelesti(Pubblicato il Sat, 25 Aug 2018 11:27:00 GMT)

Maltempo - Coldiretti Lazio : attivare le procedure per lo stato di calamità naturale : “Cresce in maniera esponenziale il numero dei danni nel Lazio provocati da grandinate, trombe d’aria e bombe d’acqua che, ad agosto, hanno colpito tutto il territorio. Fenomeni ormai sempre più frequenti – spiega in una nota Coldiretti Lazio – a causa della ‘tropicalizzazione del clima’ che si manifesta con eventi violenti, brevi e molto intensi. Gravissimi i danni riportati da migliaia di aziende, con ...

Lazio - Strakosha è l'amuleto di Simone per compiere un altro miracolo : Ha un amuleto nelle mani, Inzaghi è riuscito a mantenerlo nei ranghi. Perché il Liverpool lo aveva corteggiato in estate prima di prendere Alisson, la Lazio non ha aperto mai la porta. Adesso deve ...