Lavoro | 1 | 5 milioni in nero | lo Stato perde 20 miliardi

Lavoro - in Italia 1 - 5 milioni di persone in nero : e lo Stato perde almeno 20 miliardi di euro : Negli ultimi due anni, 2015 e 2016, sono in calo “di circa 200.000 unità”, ma attualmente i lavoratori in ‘nero’ in Italia sul totale delle aziende attive “nel 2017 sono un milione 538 mila”. Si tratta di occupati del tutto sconosciuti a livello previdenziale e fiscale (su tre aziende controllate ce n’è in media uno) che secondo la Fondazione studi dei consulenti del Lavoro causano un mancato gettito ...

La poliziotta allatta a Lavoro : di chi è il figlio. La foto fa il giro del mondo. Milioni di condivisioni sui social : Che gusto che c’è nel riportare notizie belle così: è una gioia per il cuore. Ha fatto il giro del mondo, la fotografia della poliziotta argentina Celeste Ayala che allatta un bambino malnutrito di una donna appena arrestata. Celeste Ayala era in servizio e stava effettuando il suo turno di notte all’ospedale Sor Marìa Ludovica di Buenos Aires, quando sei bambini sono stati portati tra le corsie degli assistenti sociali. Tra loro ...

5 mestieri e 2 milioni di posti di Lavoro a rischio estinzione : Sarà magari materia di fantascienza stabilire quanto tempo ci vorrà perché il sogno, o l'incubo, di un mondo fatto di macchine che compiono in tutti i campi operazioni "umane" prima e meglio di quanto non faccia l'uomo stesso, ma ci sono dei mestieri che l'intelligenza artificiale e lo sviluppo ...

SAMU CASTILLEJO AL MILAN / Ultime notizie : il capoLavoro di Leonardo - così risparmierà 16 milioni in due anni : SAMU CASTILLEJO al MILAN, Ultime notizie: 18 milioni di euro per il prestito oneroso con obbligo di riscatto, nell'affare anche il cartellino dell'attaccante colombiano Carlos Bacca.(Pubblicato il Tue, 14 Aug 2018 10:07:00 GMT)

Sud - 600mila famiglie senza Lavoro : due milioni in fuga - addio ripresa : L'incubo della frenata dell'economia meridionale quest'anno, 1%, e soprattutto l'anno prossimo, 0,7%, ovvero la metà del Pil attuale, rende ancora più soffocante il clima nell'angusta sala di via ...

La Giunta cofinanzia progetti di sviluppo turistico in Gallura : 54 nuovi posti di Lavoro per un investimento di 44 milioni. Paci : crescita e ... : Con questo finanziamento consentiamo alle imprese ricettive di realizzare i loro progetti e creare nuova occupazione mettendo così in moto l'economia regionale".

Lavoro - Istat : record lavoratori a termine - sono 3 - 105 milioni : Roma, 31 lug., askanews, - Aumentano ancora i contratti a termine, segnando a giugno un nuovo record. Il mese scorso, secondo l'Istat, è proseguita 'la crescita dei lavoratori con contratto a termine' ...

Capolarato - “turni di Lavoro massacraanti” e tasse non pagate : 12 arresti e 15 milioni sequestrati : Una donna incinta, che non potendo ottenere la maternità per non meglio precisati motivi, aveva chiesto le ferie si era sentita rispondere che se non si fosse presentata al lavoro al suo ritorno sarebbe stata destinata e servizi molto pesanti. C’è anche questa storia a raccontare le condizioni di lavoro di circa 300 lavoratori che venivano impiegati da alcune società cooperative finite nelle indagini della Guardia di finanza di Pavia. ...

Lavoro; presentato programma Lavoro 'Umbriattiva' 2018; Paparelli : '30 milioni di euro per politiche attive' : UMWEB, Un quadro organico di interventi di politiche attive per fronteggiare le criticità del mercato del lavoro umbro, aumentare l'accusabilità e contribuire alla crescita del sistema e delle ...

Lavoro : Italia popolo di scoraggiati - 3 milioni non lo cercano più : Record in Italia per gli scoraggiati dal mondo del Lavoro . Secondo l'Istat cresce a livello esponenziali il numero di persone che non cerca Lavoro, ben 3 milioni. Il nostro paese conquista così un triste primato a livello europeo. Ricevi ...

Lavoro nero - in italia ci sono 3 - 3 milioni di 'invisibili'. In Molise sono quasi 17mila : Un importo, quest'ultimo, pari a oltre il 40 per cento dell'evasione di imposta annua stimata dai tecnici del ministero dell'Economia e delle Finanze. A rimetterci non sono solo le casse dell'erario, ...

Dalla cybersecurity 3 - 5 milioni di posti di Lavoro nel mondo entro il 2021 : Il settore della cybersecurity diventa un'opportunità di lavoro e crescita dell'occupazione. Secondo un'analisi di Wyser, ammontano a 3,5 milioni le posizioni non coperte entro il 2021. È 'una grande ...