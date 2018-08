L' altro indagato | Matteo Piantedosi | Nessuna violazione su Diciotti | con Salvini

huffingtonpost

: Il Ministro #Salvini è indagato. A @luigidimaio chiediamo nient’altro che un tweet, come nel 2016. Noi siamo garan… - DarioStefano : Il Ministro #Salvini è indagato. A @luigidimaio chiediamo nient’altro che un tweet, come nel 2016. Noi siamo garan… - irisblu6091 : RT @M_Fedriga: Un ministro viene indagato perché difende i confini nazionali. C’e altro da aggiungere per far capire la follia? #NessunoToc… - Rosella29755048 : RT @M_Fedriga: Un ministro viene indagato perché difende i confini nazionali. C’e altro da aggiungere per far capire la follia? #NessunoToc… -

(Di domenica 26 agosto 2018) Si dice assolutamente "sereno, tranquillo e determinato",, capo di Gabinetto del ministro dell'Interno, che - secondo quanto riferiscono fonti vicine al capo di gabinetto - afferma di non essere "turbato" dall'indagine del pm di Agrigento.Il suo rapporto con, professionale e umano - aggiungono le stesse fonti - non è in discussione e si è addirittura rinforzato.è convinto che sull'affairenon sia stata violata alcuna norma.I pm di Agrigento, che hanno iscritto anche il ministro dell'Internonel registro degli indagati per la vicenda della nave, dovrebbero trasmettere mercoledì il fascicolo d'inchiesta alla procura di Palermo che dovrà poi "girare" gli atti al tribunale dei ministri, competente visto il coinvolgimento di un membro dell'esecutivo. I reati contestati a, ...