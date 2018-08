america24

: La settimana economica in America - 24WallStreet : La settimana economica in America - 24america : La settimana economica in America - ceredamarco : Lista della spesa - settimana 34. Offerte scorta rientro vacanze. 1. La crisi economica in atto in Venezuela sta… -

(Di domenica 26 agosto 2018) ... in seguito ai commenti del presidente della Federal Reserve, Jay Powell in Wyoming, in cui ha caratterizzato l'economia come forte. Si prevede una revisione della crescita inferiore al 4%, in calo ...