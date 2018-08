Tennis : la prima volta di Aryna Sabalenka a New Haven - Daniil Medvedev trionfa a Winston-Salem : Due finali sono andate in scena nella tarda serata/nottata italiana, a precedere l’inizio dell’ultimo Slam dell’anno del Tennis a New York. A New Haven e a Winston-Salem, negli Stati Uniti, sono arrivati i successi della bielorussa Aryna Sabalenka e del russo Daniil Medvedev che hanno così conquistato due titoli importanti in vista degli US Open, funzionali anche alla loro classifica. La 20enne nativa di Minsk ha superato con ...

Basket - CAMPIONESSE D’EUROPA! L’Italia domina tra le Under 16 - battuta la Rep. Ceca : prima volta storica! Caterina Gilli MVP del torneo! : Per la prima volta nella sua storia l’Italia è Campione d’Europa a livello Under 16 con la nazionale femminile. Le azzurre hanno battuto, in una finale dalle emozioni forti, la Repubblica Ceca col punteggio di 60-52. Dopo aver dominato per tre quarti, le azzurre hanno rischiato di subire una rimonta clamorosa dalle ceche, che si son messe a segnare qualsiasi cosa capitasse loro in mano negli ultimi 10 minuti. Per le azzurre, top ...

La Juventus ‘torna a casa’ : sarà la prima volta di Cristiano Ronaldo allo Stadium - il post social : Cristiano Ronaldo oggi alle 18 esordirà all’Allianz Stadium, il numero 7 della Juventus scalda l’ambiente bianconero sui social Cristiano Ronaldo appare sul profilo della Juventus. Il club bianconero, all’esordio in questa stagione all’Allianz Stadium contro la Lazio, celebra il suo ‘ritorno’ nell’impianto sportivo con un’immagine di CR7 con in mano la maglia della Juventus. La ‘prima ...

Cristina Parodi pronta per La prima volta dopo Domenica In : La prima volta in onda dopo Domenica In: le anticipazioni di Cristina Parodi Cristina Parodi è pronta per una nuova avventura in televisione. Dal prossimo 23 settembre sarà al timone de La prima volta, in onda su Rai1, alle 17.35 circa, al termine della Domenica In di Mara Venier. L’ultima stagione televisiva non è stata per niente semplice per la giornalista che ha dovuto fronteggiare critiche e polemiche dopo lo scarso risultato ...

Ricondizionati Apple : la prima volta di iMac Pro - scontato di 840 euro e tanti iPad - : I prodotti Ricondizionati sono coperti dalla garanzia limitata Apple di un anno e dalla politica di restituzione , entro 14 giorni dall'acquisto, . Anche per i Ricondizionati è possibile acquistare ...

Giappone - per la prima volta una donna diventa pilota di un caccia - : Misa Matsushima, 26 anni, sarà la prima comandante di un caccia da guerra, dopo la revoca della legge che lo vietava. Corona così un sogno iniziato da bambina, guardando "Top Gun"

La prima volta da solista di Liam Payne con First Time - il suo EP : Finalmente è uscito! The post La prima volta da solista di Liam Payne con First Time, il suo EP appeared First on News Mtv Italia.

Il corto di Emanuela Mascherini “Come la prima volta” è tra i 16 finalisti del GAI : Il cortometraggio COME LA prima VOLTA, scritto e diretto da Emanuela Mascherini, sarà presentato in anteprima il 31 agosto alle 14:15 alla Mostra del Cinema di Venezia all’interno della terza edizione di I Love Gai – Giovani Autori Italiani – il concorso a sostegno dei nuovi talenti del cinema italiano, che si svolgerà presso il Cinema Astra. L’opera, in selezione fra i 15 finalisti che si sono distinti tra oltre 200 film per ...

Stash dei The Kolors/ Fermato da alcune ragazze per un follow su Instagram : "Non è la prima volta" : Episodio particolare per Stash dei The Kolors . Dopo essere stato Fermato da alcune ragazze in albergo, il cantante si è sfogato su Instagram: "Serve un risveglio generale"(Pubblicato il Thu, 23 Aug 2018 15:52:00 GMT)

Vicina la prima svolta per OnePlus 6 sull’aggiornamento Android Pie 9.0 : novità a settembre? : Potrebbe essere un mese di settembre davvero ricco di novità per i tanti utenti italiani che hanno deciso di puntare su un OnePlus 6 in questo 2018, soprattutto in riferimento a coloro che sono impazienti di toccare con mano l'aggiornamento Android Pie 9.0. Al momento non abbiamo ancora date esatte per il rilascio del pacchetto software nella sua versione definitiva e stabile, è giusto premetterlo, ma rispetto agli interventi minori di cui vi ...

Per la prima volta a Varese - 'Musica in Villa' : perfezionamento per giovani musicisti e concerti gratuiti : ... 2 minuti Torna anche quest'anno la manifestazione "Musica in Villa" , un incontro internazionale per il perfezionamento artistico di giovani musicisti provenienti dai conservatori di tutto il mondo. ...

Clima : il ghiaccio marino nel Nord della Groenlandia si spacca e si scioglie - è la prima volta : Il ghiaccio marino a Nord della Groenlandia, più spesso e vecchio dell’Artico, quest’estate si è spaccato per la prima volta, a causa dei venti caldi e delle ondate di calore che hanno interessato l’emisfero settentrionale. Il mare sopra la Groenlandia viene considerato l’ultimo baluardo contro il cambiamento Climatico e lo scioglimento dei ghiacci, ma quest’anno, per due volte, il ghiaccio marino si è staccato e le ...

Gamescom 2018 : la versione PC di Resident Evil 2 si mostra per la prima volta in un video gameplay : Mentre nella giornata di oggi abbiamo visto in azione l'atteso Resident Evil 2 nei video dedicati a Leon e Claire, ecco che il "remake" dello storico gioco torna protagonista alla Gamescom 2018.Come riporta Gematsu, Nvidia GeForce ha condiviso il primo video gameplay di Resident Evil 2 tratto dalla versione PC. In questa occasione possiamo vedere il gioco risplendere su PC grazie alla potenza della tecnologia Ray Tracing, Nvidia RTX:Che ne ...

