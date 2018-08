La prima alla Sardegna Arena

Roma - Baldissoni : "I tifosi potranno seguire la squadra in Champions dalla prima" : I tifosi della Roma potranno seguire la squadra in trasferta in Champions League fin dalla prima giornata. A dare la notizia della riduzione in appello della sanzione per gli incidenti di Liverpool è, ...

Pallanuoto - Coppa Italia 2018-2019 : sorteggiata la prima fase. Il programma della manifestazione : sorteggiata dalla FIN la prima fase per quanto riguarda la Coppa Italia di Pallanuoto maschile per la prossima stagione. Il regolamento prevede, come di consueto, tre gironi da quattro squadre in tre città diverse (Genova, Roma e Bogliasco), con le prime due squadre di ogni raggruppamento che accedono al turno successivo, le Final Eight, dove sono già di diritto le attesissime Pro Recco e AN Brescia. prima Fase Girone A (a Genova): SC Quinto, ...

Overwatch League : dalla prima stagione al futuro - per la competizione targata Blizzard è tempo di bilanci : La Overwatch League a fine luglio ha incoronato i suoi primi campioni assoluti: i London Spitfire. La competizione ideata da Blizzard per promuovere il proprio titolo Overwatch e spingere prepotentemente sulla componente competitiva ha concluso la sua prima stagione durata poco più di sei mesi. La squadra londinese, l’unica europea presente, ha sconfitto in finale i Philadelphia Fusion nella splendida cornice del Barclays Center di New York con ...

I 5 stelle tornano alla prima : l'acqua pubblica sarà la prossima battaglia politica : "L'Acqua pubblica è la nostra prima stella e per lei sono anni ormai che ci battiamo. E' uno dei punti all'interno del contratto di governo, perché è un bene essenziale per la vita da preservare per le future generazioni". Lo scrivono i parlamentari M5s Federica Daga e Stefano Buffagni sul blog delle stelle. "Per noi è sì prioritaria la ...

Vincenzo Nibali : "Alla Vuelta per capire chi sono. prima una tappa - poi il Mondiale" : Domani in Spagna rientra l'azzurro dopo l'incidente con frattura al Tour: "Il ciclismo è diventato un circo e non va bene, ma non ho mai avuto paura di non tornare"

Roma - Olsen imbattuto alla prima. Ora vuole conquistare l'Olimpico : Ti sei accorta anche tu che in questo mondo di eroi nessuno vuole essere Robin...". Olsen qualche battaglia l'ha già affrontata. Vincendola, anche. Roma, Florenzi: "Partita sporca, siamo andati a ...

Henry - prima avventura in panchina : parte dalla Ligue 1 - allenerà il Bordeaux : Una nuova e stimolante avventura dunque per l'ex campione del mondo e d'Europa con la Francia, che proprio nel massimo campionato del suo Paese inizierà la sua nuova vita in panchina: Thierry Henry ...

SkyGo e DAZN : Quanti problemi alla ""prima”. Lentezza e mancata connessione : La prima giornata di Serie A non è stata felicissima per il debutto in streaming del calcio nostrano. Sky (SkyGo) e DAZN hanno ancora diversi problemi SkyGo e DAZN: Quanti problemi alla “prima”. Lentezza e mancata connessione DAZN e SKY trasmetteranno la Serie A per intero, su DAZN 3 partite a giornata mentre le restanti […]

La Grecia esce dalla crisi ma il paese è a pezzi. A confronto il prima e il dopo in 5 grafici : La chiusura del piano di salvataggio lascia i conti pubblici in equilibrio, malgrado un debito altissimo, ma il paese non recupera competitività...

Fecondazione artificiale - Culle di vetro : un libro a 40 anni dalla prima - ... - : ... che fallimento dopo fallimento hanno portato ai primi risultati positivi, prima con modelli animali e finalmente nell'uomo, in una descrizione indiretta ma efficacissima di come funziona la scienza .

Atalanta – Frosinone - Super Gomez il Frosinone a picco ne prende 4 alla prima : Partita a senso unico all’Atleti Azzurri d’Italia, dove i padroni di casa battono 4-0 il Frosinone e iniziano questo campionato con il piede giusto Il Frosinone schiacciato davanti alla propria area di rigore, l’Atalanta tutta protesa in avanti: questo il fotogramma più veritiero del posticipo della prima giornata di Serie A 2018-19. Tra i bergamaschi prestazione maiuscola per capitan Gomez, mentre per i ciociari il ritorno nella massima serie è ...