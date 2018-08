La liturgia del perdono di Francesco per gli abusi sessuali dei preti

huffingtonpost

(Di domenica 26 agosto 2018) "Imploro ildel Signore per questi peccati, per lo scandalo e il tradimento avvertiti da tanti nella famiglia di Dio". Papaaffronta in quattro occasioni nei due giorni della sua visita in Irlanda lo scandalo della pedofilia della Chiesa, in un clima di grande protesta per il comportamento del Vaticano, accusato di predicare bene, ma di non agire concretamente contro la piaga che ha mietuto molte vittime."Chiedo alla nostra Madre Beata di intercedere per la guarigione di tutte le persone che hanno subitodi qualsiasi tipo e di confermare ogni membro della famiglia cristiana nel risoluto proposito di non permettere mai più che queste situazioni accadano" ha detto il Papa all'Angelus nel corso del suo viaggio in Irlanda. "Nessuno di noi può esimersi dal commuoversi per le storie di minori che hanno patito, che sono stati derubati dell'innocenza ...