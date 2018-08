La Juve vola | ma CR7 rimanda la festa

ilgiornale

: L'attesa di #JuveLazio è LIVE ?? adesso su #JuventusTV. Vivila con noi! #SempreConTe ?? - JuventusTV : L'attesa di #JuveLazio è LIVE ?? adesso su #JuventusTV. Vivila con noi! #SempreConTe ?? - aifosatir : RT @JuventusTV: L'attesa di #JuveLazio è LIVE ?? adesso su #JuventusTV. Vivila con noi! #SempreConTe ?? - antonio197565 : RT @JuventusTV: L'attesa di #JuveLazio è LIVE ?? adesso su #JuventusTV. Vivila con noi! #SempreConTe ?? -

(Di domenica 26 agosto 2018) Lantus vince aspettando il primo gol di Cristiano Ronaldo. A vuoto anche il secondo tentativo del portoghese che debutta senza far esplodere la casa bianconera. Centoquarantaquattro giorni dopo il "gol più bello della mia vita", come ha definito la rovesciata in Champions, non c'è nemmeno un gol facile facile a porta vuota, nessuna altra standing ovation per CR7, ma solo un lungo infinito abbraccio.Ma lavince comunque, permettendosi anche il lusso di tenere in panchina Dybala. Contro la Lazio bastano una prodezza balistica di Pjanic e un tap-in di Mandzukic per il secondo successo di fila dopo quello all'esordio contro il Chievo in pieno recupero. Non è una Signora che ruba l'occhio ai quarantamila dell'Allianz Stadium che fanno registrare subito un super incasso (2,7 milioni). L'adrenalina che innesca lo sbarco di CR7 è contagiosa, l'entusiasmo per la prima del portoghese ...