La gara per il 5G e quell’involontario regalo italiano ai francesi di Iliad

Diretta Formula 1 Gp Belgio/ F1 streaming video SKY gara live : Vettel supera Hamilton - Raikkonen fora! : Diretta Formula 1 F1 gara Gp Belgio 2018 a Spa Francorchamps live: vincitore e podio, cronaca e ordine d'arrivo della mitica corsa nelle Ardenne (oggi domenica 26 agosto)(Pubblicato il Sun, 26 Aug 2018 15:14:00 GMT)

MotoGP - GP Gran Bretagna 2018 : perché la gara è stata rinviata? L’asfalto non drena - pioggia assassina. Rischio cancellazione : Ora c’è il serio Rischio che il GP di Gran Bretagna 2018 non si corra. La gara era originariamente prevista per le ore 12.30 ma la partenza è stata rinviata per le critiche condizioni della pista di Silverstone dove oggi si dovrebbe disputare la dodicesima tappa del Mondiale MotoGP. I motivi del rinvio sono presto detti: a gennaio è stato rifatto completamente l’asfalto, ma il lavoro è stato svolto in maniera pessima e dunque il ...

LIVE MotoGP - GP Gran Bretagna 2018 in DIRETTA. La gara in tempo reale - partenza rinviata per pioggia : Alle ore 12.30 scatterà il GP della Gran Bretagna 2018, tappa del Mondiale MotoGP. A Silverstone andrà in scena una gara a serio rischio pioggia, anticipata rispetto al programma originario per cercare di evitare le nuvole più minacciose ma la probabilità di una prova bagnata è davvero molto elevata e dunque si preannuncia una vera e propria lotteria considerando l’asfalto non perfettamente drenante. Se si dovesse davvero correre (i piloti ...

LIVE MotoGP - GP Gran Bretagna in DIRETTA. gara. Dovizioso sfida Lorenzo per la vittoria - Valentino Rossi e Marquez ci provano. Rischio ... : Buon divertimento a tutti GRIGLIA DI PARTENZA LA CRONACA DELLE QUALIFICHE IL PROGRAMMA CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA PAGINA 12.06 Intanto ...

F1 - GP Belgio 2018 : previsioni meteo per la gara - si corre sull’asciutto! Rischio pioggia nullo : C’è una cosa certa per il GP del Belgio 2018, tappa del Mondiale F1: non c’è alcuna possibilità che piova durante la gara, in programma a partire dalle ore 15.10 sul circuito di Spa-Francorchamps. Dopo l’acqua che ha fatto capolino ieri nel Q3 favorendo Lewis Hamilton, capace di conquistare la pole position davanti a Sebastian Vettel, oggi si prevede il sole sul tracciato delle Ardenne e le previsioni meteo della vigilia sono ...

Pentathlon - Mondiali 2018 : le favorite della gara femminile. Speranze italiane tutte su Alice Sotero : Lo sport del soldato sta per incoronare la sua regina: in Messico dal 7 al 13 settembre si terranno i Mondiali senior di Pentathlon moderno. La qualificazione femminile si terrà il 10, mentre la finale è in programma il 12, anche se il giorno prima si disputerà il ranking round di scherma. Tante le pretendenti al trono della numero uno al mondo, la russa Gulnaz Gubaydullina, oro lo scorso anno: ci saranno al via la magiara Tamara Alekszejev, ...

LIVE MotoGP - GP Gran Bretagna 2018 in DIRETTA : warm-up - ultimi lavori per la gara. Valentino Rossi e la Ducati ci provano : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del warm-up del GP di Gran Bretagna, dodicesima prova del Mondiale 2018 di MotoGP. Ultimo turno di prove prima della gara domenica per i centauri della classe regina. Jorge Lorenzo ed Andrea Dovizioso sono pronti a recitare il ruolo di primattori, dopo le qualifiche di ieri. Le due Rosse scatteranno dalla prima e seconda posizione e sono pronti ad allungare la striscia di vittorie della scuderia di Borgo ...

MotoGP - GP Gran Bretagna 2018 : previsioni meteo. Pioggia quasi sicura per la gara : Sarà gara bagnata con quasi assoluta certezza. Questo dicono le previsioni meteo per il GP di Gran Bretagna 2018, tappa del Mondiale MotoGP che si correrà domenica 26 agosto (ore 14.00) sul circuito di Silverstone. Dopo l’acquazzone in qualifica, la situazione dovrebbe replicarsi anche in gara: le probabilità di Pioggia nel pomeriggio inglese vanno oltre il 75%, addirittura c’è un picco del 100% al momento della partenza. Situazione ...

Gp Belgio - Vettel deluso : 'Forse potevo dare di più - ma abbiamo il passo per fare una grande gara' : 'Avevamo il passo per la pole position ma non lo sapremo mai, peccato'. Così Sebastian Vettel, deluso dal risultato delle qualifiche, pesantemente condizionate da un acquazzone poco prima della Q3 che ...

Kimi Raikkonen - GP Belgio 2018 : “Non avevo benzina per gli ultimi giri - che sfortuna. Ma la gara sarà diversa…” : Kimi Raikkonen era uno dei favoriti per la conquista della pole position nel GP del Belgio 2018 ma la pioggia ha rovinato i piani del finlandese nel Q3. Il pilota della Ferrari è stato costretto a rientrare ai box quando mancavano ancora più di due minuti alla bandiera a scacchi e così è stato sorpassato da diversi avversari, accontentandosi soltanto della sesta posizione sulla griglia di partenza della gara di domani. L’amarezza dello ...

F1 – Nessun beneficio speciale per il team Racing Point Force India : la decisione dei delegati di gara : Il nuovo team Racing Point accumulerà modifiche al motore della Force India Il nuovo team di Formula 1 Racing Point, successore della Force India dal Gran Premio del Belgio di questo fine settimana, non riceverà un beneficio speciale e accumulerà le modifiche del motore della squadra precedente. Questo è stato deciso oggi dai delegati di gara a Spa-Francorchamps, dove la F1 ritorna dopo una pausa di quattro settimane. Gli addetti hanno ...

Minimetro prolunga gli orari per la gara Perugia - Ascoli e per l'inaugurazione Barton Park : UMWEB, Perugia. La Società Minimetrò S.p.A., in accordo con il Comune di Perugia, comunica che in occasione del posticipo in orario serale della partita di calcio Perugia-Ascoli e dell'evento di ...

F1 - GP Belgio 2018 : prove libere 2. Ferrari davanti alla Mercedes con Kimi Raikkonen! Sebastian Vettel super sul passo gara : C’è ancora una Ferrari davanti a tutti dopo le prove libere 2 del GP del Belgio. È quella di Kimi Raikkonen, che nel pomeriggio di Spa è stato il più veloce in 1’43″355. Un tempo che conferma una volta di più le qualità della SF71H, confermatasi la vettura più performante sul giro secco anche nella seconda sessione. Il tempo di Raikkonen è stato più veloce di circa un secondo rispetto a quello stabilito in mattinata da ...