LA Francia dice addio al telefono fisso

Francia - giudice sbaglia e scarcera un jihadista : Yassin Salih. Il suo nome ci dice poco, ma è il jihadista che ha realizzato uno dei più oscuri attentati degli ultimi anni. È stato lui, il 26 giugno del 2015, a decapitare il proprio datore di lavoro per poi dirigersi con il suo furgone contro delle bombole di gas industriali della Air Products a Saint-Quentin-Fallavier, nei pressi di Lione. Potenzialmente poteva essere una strage, ma ci furono solamente due feriti. La sua storia, come tante ...

Francia : errore giudice istruttore - rilasciato un jihadista : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Mondiali - Francia Campione del Mondo a 1.47. Indecisi gli scommettitori : il 17% dice Francia - il 15% Croazia : Mondiali – Un Mondiale ricco di sorprese non poteva che regalare un ultimo atto inedito e storico. Francia da una parte, alla sua terza finale, e Croazia dall’altra, che invece ci arriva per la prima volta nella storia. Il pronostico di Sisal Matchpoint dice Francia, avanti nel match a 1.95, per l’impresa croata si sale a 4.60, con il pareggio che vale 3.30. Blues in vantaggio anche nella scommessa sul Vincente Mondiale, a una ...

Mondali - Francia Campione del Mondo a 1.47. Indecisi gli scommettitori : il 17% dice Francia - il 15% Croazia : MONDIALI – Un Mondiale ricco di sorprese non poteva che regalare un ultimo atto inedito e storico. Francia da una parte, alla sua terza finale, e Croazia dall’altra, che invece ci arriva per la prima volta nella storia. Il pronostico di Sisal Matchpoint dice Francia, avanti nel match a 1.95, per l’impresa croata si sale a 4.60, con il pareggio che vale 3.30. Blues in vantaggio anche nella scommessa sul Vincente Mondiale, a una ...

Mondiali 2018 Russia - l'incantesimo dice Francia-Croazia : dal 1982 Inter e Bayern Monaco sempre in finale : Il giochino diventa divertente nel momento in cui vanno scovati gli Interisti che si sono giocati la Coppa del Mondo nell'ultimo atto mondiale. Dalla sfida tra Mueller e Palacio di 4 anni fa, ...

Loot box come gioco d'azzardo : la Francia per ora dice di no : Dopo le indagini olandesi arriva il momento di affrontare ancora una volta la questione Loot box e in particolare l'ipotesi (sostenuta da molti e negata da altrettanti) che le casse premio ormai presenti in moltissimi titoli possano essere considerate a tutti gli effetti gioco d'azzardo.come riportato da Games Industry questa volta è la Francia ad analizzare le tanto controverse Loot box. L'ARJEL (Autorité de regulation des jeux en ligne) ha ...

Mbappé trascina la Francia - l’Argentina dice addio al Mondiale : Una partita meravigliosa, piena di gol e di emozioni, la consacrazione di Mbappé e il tramonto di Messi. Passa la Francia, ed è giusto così: bel calcio, trame veloci, sacrificio. l’Argentina s’illude con un’invenzione di Di Maria e una deviazione fortunosa di Mercado, ma sconta la mancanza di gioco, le crepe nello spogliatoio, la solitudine del ct....

Migranti - Salvini : hotspot nel sud della Libia ma Tripoli dice no. La nave Lifeline chiede di attraccare in Francia : Il responsabile del Viminale ha incontrato il ministro dell’Interno libico Abdulsalam Ashour e il vicepresidente libico Ahmed Maiteeq...