La demolizione dei resti del Ponte Morandi potrebbe iniziare tra una settimana

Rixi : la demolizione dei resti del ponte potrebbe iniziare i primi di settembre : Il sottosegretario alle Infrastrutture e ai Trasporti parla dei tempi per le operazioni di smantellamento. Allerta temporali prolungata fino alle 8 di domenica |

demolizione del ponte nelle mani di Autostrade. L’imbarazzo dei pm : Nubi scure si addensano su ciò che rimane del ponte Morandi: l’allerta meteo in vigore da ieri sera su Genova ha bloccato tutte le operazioni nel letto del torrente Polcevera, sino a questa notte. Si teme per il vento forte e il rischio di nuovi crolli dai tronconi rimasti in piedi. Ma anche dal punto di vista della Demolizione e ricostruzione del ...