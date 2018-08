La bufala di Adidas che offre la possibilità di diventare influencer con soli 200

Blastingnews

(Di domenica 26 agosto 2018) Voletedi successo come Chiara Ferragni? Basta avere 200 follower sul proprio profilo Instagram. Questa sarebbe la campagna pubblicitaria lanciata qualche giorno fa dal famosissimo marchio, all'apparente ricerca di persone che intraprendano la stessa strada percorsa dalla compagna del famoso rapper italiano Fedez. Insomma, molti privilegi e pochissimi sacrifici quelli richiesti dal noto marchio, se non fosse che la stessaha smentito il tutto, dichiarando come l'annuncio di lavoro circolato in rete sia in realta' una vera e propria truffa. L'annuncio di lavoro fasullo Nell'annuncio di lavoro diVIDEOpoi rivelatosi unamessa in rete da qualche truffatore, la nota azienda ricercava 100 persone da trasformare in, in stile Chiara Ferragni. Solo tre e per giunta molto semplici i requisiti richiesti: possedere un minimo ...