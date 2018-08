La bimba di 8 anni esce a passeggiare con il cane | il gesto choc della vicina di casa

Dramma in casa - bimba di due anni muore soffocata da un acino d'uva : Una bimba di due anni è morta soffocata dopo che un boccone le è andato per traverso. La tragedia si è verficata in un appartamento di Leporano in Puglia. Il piccolo è...

Resta grave la bimba di 9 anni Un altro bambino ricoverato ha appreso della morte della mamma : La bambina di 9 anni, vittima della piena del Raganello ricoverata presso la Terapia Intensiva Pediatrica, diretta dal professor Giorgio Conti, della Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli ...

Lecce - violentata dal padre per 20 anni : da incesto nasce bimba/ La denuncia choc : procura apre un’indagine : Lecce, violentata dal padre per 20 anni: nasce bimba da incesto. L'incredibile storia che arriva dal basso Salento; procura apre un'indagine dopo la denuncia choc.(Pubblicato il Wed, 22 Aug 2018 20:35:00 GMT)

BARI - CAVO GIOSTRA SI STACCA E COLPISCE BAMBINA/ Ultime notizie - bimba di 4 anni operata d’urgenza : BARI, CAVO GIOSTRA si STACCA e COLPISCE BAMBINA: è grave. Ultime notizie, colpita anche la mamma della piccola di 5 anni: ecco cos'è successo, indagano i carabinieri(Pubblicato il Tue, 21 Aug 2018 13:34:00 GMT)

Bari - il cavo di una giostra cede e colpisce una bimba di 4 anni : è grave : Inizia in modo nefasto la terza settimana di agosto, solitamente scelta per trascorrere le vacanze in parchi divertimento come gli Acquapark o Gardaland. Nella giornata di ieri, infatti, c’è stata grande paura a Ravenna, dove sorge Mirabilandia: un incendio ieri pomeriggio è divampato nel parco divertimenti. Intorno alle 18, in un’area vicina al Katun – come riporta Il Resto del Carlino – sono andate a fuoco alcune ...

Bari - si stacca un tirante della ruota panoramica : bimba di 5 anni colpita alla testa : Paura ad un luna park di Giovinazzo: una bambina di cinque anni, che stava passeggiando con i genitori, è stata colpita al volto da un'asta di ferro che si è staccata improvvisamente dalla ruota panoramica. È grave ma è stata stabilizzata. Sulla vicenda indagano i carabinieri: la giostra è stata posta sotto sequestro.Continua a leggere

Morti nella piena del Raganello - salvata bimba di 9 anni : è grave - i genitori sono tra le vittime : C'era anche Chiara, una bambina di 9 anni tra gli escursionisti travolti dalla piena del torrente Raganello . La piccola è stata salvata ieri, e a testimoniare l'intensità di quel momento ci pensa una ...

“Elisa sta malissimo” - torna l’incubo per la bimba di 4 anni malata di leucemia : “Elisa sta malissimo”: questo il messaggio scritto su Facebook da Fabio, il padre della bambina di Pordenone malata di leucemia che lo scorso febbraio, dopo aver scatenato una gara di solidarietà sui sociale, era stata sottoposta al trapianto di midollo. Ma ora la situazione sarebbe nuovamente peggiorata.Continua a leggere

Thailandia - dimenticata nello scuolabus : muore bimba di 3 anni : Tragedia in Thailandia, dove una bambina dell’asilo di 3 anni è morta dopo essere stata dimenticata in uno scuolabus nella provincia meridionale thailandese di Pattani. Il conducente del veicolo, un 23enne, è stato arrestato. La piccola è stata trovata mercoledì pomeriggio dopo che sua madre, una insegnante, era andata a prenderla e le era stato detto che la bambina non era presente. La donna e un altro insegnate hanno rintracciato ...

Armadio cade addosso ad una bimba di cinque anni. Arriva l'eliambulanza : MARINA DI ALTIDONA Una bambina di 5 anni è stata trasportata in elicottero all'ospedale pediatrico Salesi di Ancona dopo essere stata colpita da un Armadio che le è caduto addosso. È accaduto in tarda ...

Grottammare - ciclista travolge una bimba di 4 anni poi fugge via : caccia al pirata : E' caccia ad una ciclista che intorno alle 18.30 di domenica ha investito una bimba di sei anni e non si sarebbe fermata a prestare soccorso ma, anzi, si sarebbe allontanata in tutta fretta dall'area ...