Juventus | Allegri e la variante tattica del 4-3-3 | Dybala resta a guardare

Juventus, Massimiliano Allegri ha twittato come di consueto dopo la vittoria della sua squadra sulla Lazio di Inzaghi "La squadra è stata brava su molti aspetti anche se la frenesia a volte è nemica del risultato". Lo ha scritto su twitter il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, dopo la vittoria dei bianconeri sulla Lazio, per 2-0. "Complimenti ai ragazzi e continuiamo così!", ha aggiunto il tecnico

inoltre, la porta di Szczesny è rimasta inviolata: "È stata una partita diversa rispetto a quella con il Chievo - ha commentato Allegri nel post gara ai microfoni di Sky Sport - soprattutto da un

Secondo successo consecutivo della Juventus in campionato, la squadra di Allegri ok contro la Lazio, ecco le indicazioni dell'allenatore bianconero ai microfoni di Sky: "E' stata una partita diversa rispetto a quella di Verona, c'è stato un impatto fisico diverso ma all'inizio del match abbiamo avuto un po' di fretta. Il pericolo di oggi era quello di andare dietro all'entusiasmo che c'era allo stadio per la prima partita in

'Il pericolo oggi era quello di andare dietro all'entusiasmo dell'ambiente e dello stadio per la prima partita in casa di Cristiano Ronaldo, ma sono contento. Era una partita importante, il primo

Cristiano Ronaldo alla prima di fronte al suo nuovo pubblico della Juventus, una gara senza reti ma con qualche giocata di spessore "Il pericolo oggi era quello di andare dietro all'entusiasmo dell'ambiente e dello stadio per la prima partita in casa di Cristiano Ronaldo, ma sono contento. Era una partita importante, il primo scontro diretto, e siamo anche in una buona condizione fisica". Massimiliano Allegri

La frenesia di vedere Cristiano Ronaldo - Dybala e la panchina : la lucida analisi di Allegri post Juventus Lazio : Dopo il successo per 2-0 sulla Lazio, Massimiliano Allegri ha analizzato con lucidità la prestazione dei suoi ragazzi, spiegando anche i motivi di alcune scelte tattiche particolari La Juventus ha ottenuto la sua seconda vittoria in campionato, la prima in casa, superando per 2-0 la Lazio. Nel post gara Massimiliano Allegri si è presentato ai microfoni di Sky Sport per analizzare lucidamente diversi aspetti della gara della sua Juventus, ...

Doppietta Juventus ma Ronaldo ancora a secco : la Lazio fa una bella figura - la squadra di Allegri deve ancora crescere

In caso di mediana a 3 ci sarebbe l'inserimento del fresco campione del Mondo Matuidi , con un sacrificato eccellente in avanti. Il maggiore indiziato a rimanere in panchina potrebbe essere Paulo

Juventus-Lazio, Allegri- Massimiliano Allegri ha risposto alle domande dei giornalisti in conferenza stampa presentando la gara di domani contro la Lazio. Lazio squadra tosta Allegri ha affermato: "C'è la Lazio, l'anno scorso ci hanno battuti dopo 41 vittorie di seguito allo Stadium. Partita importante e complicata. Lazio forte e ben guidata. Giocano sulle ripartenze. Hanno Milinkovic

Vigilia di campionato in casa Juventus, i bianconeri dovranno vedersela con la Lazio nella seconda giornata di Serie A. Conferenza stampa per Massimiliano Allegri, ecco le dichiarazioni: "Mi aspetto grande entusiasmo. La Lazio ci ha battuti dopo 41 vittorie di seguito. Sarà la prima partita vera, importante. Bonucci è un giocatore della Juventus, andrà valutato come tutti noi per quello che farà sul campo. E' tornato con