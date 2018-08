Juve non cambi mai | Pjanic e Mandzukic stendono la Lazio

Video/ Juventus-Lazio - 2-0 - : highlights e gol della partita. Ronaldo non segna - 2iornata Serie A - : Video, Juventus-Lazio , 2-0, highlights e gol della partita. Cristiano Ronaldo non si è ancora sbloccato , 1iornata, Serie A,

Video/ Juventus-Lazio (2-0) : highlights e gol della partita. Ronaldo non segna (2^giornata Serie A) : Video, Juventus-Lazio (2-0) highlights e gol della partita. Cristiano Ronaldo non si è ancora sbloccato nonostante un'altra buonissima prestazione al debutto in casa (2^giornata Serie A)(Pubblicato il Sun, 26 Aug 2018 03:10:00 GMT)

Pjanic più Mandzukic : sorride la Juve. La Lazio non decolla - 0 punti in due partite : La Juventus vince 2 a 0 contro la Lazio nel match della 2giornata di Serie A. I campioni d'Italia soffrono all'inizio ma poi passano con Miralem Pjanic. A raddoppiare per i padroni di casa ci pensa ...

Juve-Lazio - Inzaghi : 'Non sono soddisfatto. Con certi avversari serve dare di più' : ... comincia questo campionato in salita: "Non si può essere soddisfatti, in determinate partite abbiamo l'obbligo di fare di più - spiega Simone Inzaghi ai microfoni di Sky Sport nel dopo partita - ...

Juventus - Matuidi : 'Non siamo stati perfetti - però quello che contava era ottenere i tre punti' - : Chiaramente in vacanza mi sono riposato un po', ma subito dopo ho iniziato a lavorare bene, spinto dall'euforia per aver vinto la Coppa del Mondo. Il Mondiale mi ha dato grande entusiasmo, ma ora ...

Lucas Leiva : 'Ronaldo? La Juve non è solo lui. Senza di lui...' : Lucas Leiva, centrocampista della Lazio, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima della sfida contro la Juventus: 'Abbiamo perso una partita importante in casa contro una grande squadra come il Napoli. Adesso vogliamo prenderci i primi tre punti, è importante. Ma non ...

De Laurentiis e Sarri ancora contro "Non ha vinto". "Ma c'era la Juve" : De Laurentiis ha poi elogiato Carlo Ancelotti: "È una persona adorabile, entrata per sbaglio nel mondo del calcio. Farebbe cose straordinarie in qualsiasi settore perché è un ragazzo sereno, senza ...

Cassano : 'Genovesi qui per solidarietà. Futuro? Cerco progetto serio non per soldi. Scudetto è già della Juve' - : Prima di giocare Cassano ha parlato ai microfoni di Sky Sport: 'E' stato un momento molto triste per me tanto da aver vissuto questa tragedia male, molto male. Francamente drammi di tali dimensioni e ...

Marchisio - addio anonimo come Buffon e Del Piero : Juve - niente fino alla fine : Forse proprio per questo motivo, i tifosi della Juve sono tra i pochissimi al mondo ad essere malati di tifo generazionale, e cioè quella strana malattia che in molti di loro fa smorzare l'entusiasmo,...

Inzaghi : "La Juve non è solo CR7" : 'Come si ferma Cristiano Ronaldo? Sarà un sorvegliato speciale, è il miglior giocatore al mondo. Ma la Juve non è solo CR7. Ci sarà Dybala, Mandzukic e altri. Bisognerà controllare tutti. Ha una rosa di grandissima qualità e quest'anno ha una qualità maggiore rispetto agli altri anni'. ...

Lazio : Inzaghi - Juve non è solo CR7 : ANSA, - ROMA, 24 AGO - "Come si ferma Cristiano Ronaldo? Sarà un sorvegliato speciale, è il miglior giocatore al mondo. Ma la Juve non è solo CR7. Ci sarà Dybala, Mandzukic e altri. Bisognerà ...

Lazio - Inzaghi : 'Con Lotito un confronto normale. La Juve non è solo Ronaldo' : SU CRISTIANO RONALDO - 'Sarà un sorvegliato speciale, è il migliore giocatore al Mondo, ma ci saranno anche Dybala e Mandzukic. Dovremo guardare tutti, quest'anno hanno più qualità degli altri anni'. ...

Juventus - Allegri non si nasconde : i ‘problemi’ di abbondanza in attacco - Bonucci e le caratteristiche di Cancelo : Vigilia di campionato in casa Juventus, i bianconeri dovranno vedersela con la Lazio nella seconda giornata di Serie A. Conferenza stampa per Massimiliano Allegri, ecco le dichiarazioni: “Mi aspetto grande entusiasmo. La Lazio ci ha battuti dopo 41 vittorie di seguito. Sarà la prima partita vera, importante. Bonucci è un giocatore della Juventus, andrà valutato come tutti noi per quello che farà sul campo. E’ tornato con ...

Ex Juve - Zebina su Buffon : 'Extraterrestre - non dite che è finito' : Per me è ancora tra i migliori portieri al mondo. Nelle grandi partite regala molto in termini di serenità alla propria difesa, grazie ai suoi interventi rari ma decisivi. Con tutto il rispetto per ...