Juve | Cancelo come Dani Alves | quante soluzioni per Allegri

Pagelle / Juventus Lazio (2-0) : Matuidi e Cancelo al top! Fantacalcio - i voti della partita (Serie A) : Pagelle Juventus Lazio: Fantacalcio, i voti della partita di Serie A per la 2^ giornata. I protagonisti, i migliori e i peggiori allo Stadium (oggi sabato 25 agosto)(Pubblicato il Sun, 26 Aug 2018 09:00:00 GMT)

La Juve si dimostra già compatta - Douglas Costa e Cancelo fanno la differenza : Il commento dello storico e tifoso Giovanni De Luna alla sfida Juventus-Lazio , 2-0, primo anticipo della seconda giornata del campionato di serie A, giocato all'Allianz Stadium di Torino.

Juventus - Allegri non si nasconde : i ‘problemi’ di abbondanza in attacco - Bonucci e le caratteristiche di Cancelo : Vigilia di campionato in casa Juventus, i bianconeri dovranno vedersela con la Lazio nella seconda giornata di Serie A. Conferenza stampa per Massimiliano Allegri, ecco le dichiarazioni: “Mi aspetto grande entusiasmo. La Lazio ci ha battuti dopo 41 vittorie di seguito. Sarà la prima partita vera, importante. Bonucci è un giocatore della Juventus, andrà valutato come tutti noi per quello che farà sul campo. E’ tornato con ...

Juventus - Matuidi e la 'squadra vincente'. Ma a Dybala non piace la foto di Cancelo : Il fresco campione del mondo Blaise Matuidi , attraverso il proprio profilo 'Instagram', ci ha tenuto a far sapere a tutti i propri sostenitori di aver fatto parte della squadra vincente nella ...

Juventus - Matuidi e la 'squadra vincente'. Ma a Dybala non piace la foto di Cancelo : Il fresco campione del mondo Blaise Matuidi , attraverso il proprio profilo 'Instagram', ci ha tenuto a far sapere a tutti i propri sostenitori di aver fatto parte della squadra vincente nella ...

Chievo-Juventus - Allegri : “Ringrazio Marchisio. Domani giocano Cancelo e Ronaldo” : Chievo-Juventus- Tutto pronto per il match inaugurale tra Chievo e Juventus. Allegri ha parlato in conferenza stampa, cogliendo l’occasione per salutare Marchisio dopo il suo addio ai bianconeri. “Domani GIOCA Cancelo…” Allegri ha così dichiarato: “Colgo l’occasione per ringraziare Marchisio, grande uomo e grande professionista. Per quel che riguarda il match di Domani giocano Ronaldo, Szczesny, ...

Juve - Allegri : "Domani giocano CR7 - Pjanic e Cancelo. Il mercato è chiuso" : "Devo ringraziarlo che è stato quattro anni con me dimostrando di essere un grande giocatore e un grande uomo". Così Massimiliano Allegri a proposito dell'addio di Claudio Marchisio: "È stato un ...

Chievo-Juventus - prima giornata Serie A 2018-2019 : le probabili formazioni. Cristiano Ronaldo unica punta - Cancelo dal 1 : ... i sette volte campioni d'Italia in carica: i bianconeri avranno una carta in più da giocarsi, e che carta Esordio in campionato infatti per Cristiano Ronaldo , il giocatore più forte del mondo: il ...

Chievo-Juventus - prima giornata Serie A 2018-2019 : le probabili formazioni. Cristiano Ronaldo unica punta - Cancelo dal 1' : Finalmente si ricomincia. Riparte il campionato di Serie A di calcio con la prima giornata che scatterà nel week-end tra il 18 e il 19 agosto. Subito, ovviamente, grandi emozioni: tutti i tifosi italiani attendono con ansia questo giorno per tornare a vedere i propri beniamini in campo. I riflettori saranno puntati soprattutto sullo Stadio Bentegodi di Verona: si affrontano, nel match inaugurale, sabato 18 agosto alle 18, i padroni di casa del ...

Juve : Cancelo e Benatia in gruppo : ANSA, - TORINO, 14 AGO - Buone notizie per Massimiliano Allegri, che nell'ultima seduta di allenamento svolta oggi pomeriggio alla Continassa ha registrato il ritorno in gruppo di Benatia e Cancelo. ...

Juventus - Benatia e Cancelo in gruppo. A 'porte chiuse' il test contro la Under 23 : TORINO - Juve di nuovo al lavoro al JTC in vista dell'esordio stagionale in campionato di sabato contro il Chievo . Dopo il riposo di ieri, concesso in seguito all'amichevole di Villar Perosa , la ...

Juve - Cancelo : nemmeno un 1' nell'amichevole di Villar Perosa : il motivo : Il portoghese non ha giocato nemmeno un minuto, ma la sua assenza era programmata: come spiegato da Sky Sport , infatti, Cancelo è alle prese con un leggero affaticamento, così Allegri lo ha ...

Juve - il bilancio della tournéè : Cancelo subito al top - Perin meglio di Szczesny : La vera Juve, al netto dell'arrivo di Blaise Matuidi che avverrà venerdì, nasce domani, mercoledì 8 luglio, alla Continassa. In attesa di riunire il gruppo degli 'americani' con quello dei reduci dal ...

Juventus - Chiellini elogia Cancelo : 'Ha qualità superiori alla media' : La Juventus ha concluso la tournée negli States e sta rientrando in Italia dove, fra qualche giorno, riprendera' la preparazione con tutto il gruppo al completo. Per i bianconeri è il momento di fare i primi bilanci e, in particolare, è toccato al capitano Giorgio Chiellini fare il punto della situazione dopo questi quindici giorni oltre oceano. Il numero 3 della Juventus ha parlato in un'intervista diffusa dal club campione d'Italia su Twitter ...