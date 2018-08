John | una vita senza terra nella precaria abolizione della schiavitù               

John Elkann ricorda Marchionne : «Se n'è andato un amico». Mattarella : «Ha scritto una pagina della storia» : Di certo aggiunge ha scritto la storia dell'imprenditoria nazionale e internazionale e con lui se ne va un punto di riferimento dell'Economia con la E maiuscola che non sarà facile sostituire». Provo ...

Olivia Newton-John : "Se sento una canzone di Grease mi emoziono sempre e ballo. Travolta? È il mio punto fermo" : "Grease mi emoziona sempre e le sue canzoni restano per me irresistibili". A 40 anni dall'uscita, la star Olivia Newton-John torna a parlare del film di culto che l'ha resa celebre. Il ricordo riesce sempre ad emozionarla e a supportarla nei momenti di sofferenza, come racconta in un'intervista del Corriere.La vita si snoda attraverso svolte e capitoli. Il film Grease è stato un bellissimo e lungo paragrafo che non si è mai chiuso. ...

Golf - British Open 2018 : i favoriti. Dustin Johnson e Patrick Reed una spanna avanti agli altri. Francesco Molinari sogna il colpaccio : Il terzo Major stagionale si appresta ad avere inizio. Il British Open 2018 andrà in scena tra giovedì 19 e domenica 22 luglio sul percorso par 71 del Carnoustie Golf Links, uno dei circuiti più insidiosi del panorama mondiale del Golf. Un autentico parterre de rois parteciperà ad uno dei tornei più attesi dell’anno, che regalerà gloria eterna al vincitore. Un anno fa lo statunitense Jordan Spieth impose la legge del più forte, dimostrando ...

Boris Johnson torna al Telegraph e inizia una lunga campagna elettorale : Per Johnson la Brexit doveva essere il primo passo per una 'Global Britain' che fosse 'più aperta, più rivolta all'esterno e più impegnata nel mondo che mai', una chance per riscoprire il 'dinamismo' ...

VENDETTA : UNA STORIA D'AMORE - CANALE 20/ Info streaming del film di Johnny Martin (oggi - 11 luglio 2018) : VENDETTA - Una STORIA D'AMORE, il film in onda su CANALE 20 oggi, mercoldì 11 luglio 2018. Nel cast: Nicolas Cage e Anna Hutchison, alla regia Johnny Martin. Il dettaglio della trama.(Pubblicato il Wed, 11 Jul 2018 19:19:00 GMT)

Una clip di Skyscraper - il nuovo film con Dwayne Johnson : Il grattacielo più alto del mondo che ospita al suo interno una società autosufficiente. Un quadro futuristico, idilliaco per certi versi, insidioso per altri, perché più sali in alto e maggiori sono i rischi. Ne sa qualcosa Will Sawyer, ex militare che in guerra ci ha rimesso una gamba e che si è rifatto una vita diventando un esperto nella sicurezza delle grandi strutture. A lui tocca mettere a punto The Pearl, inedita costruzione realizzata a ...

La resa di Boris Johnson : «Il sogno Brexit è ormai in pezzi» Londra - una crisi di leadership : Londra, lascia il capofila del fronte euroscettico (e ministro degli Esteri). La premier sempre più in bilico, rischio di elezioni anticipate

NBA – Kobe Bryant elogia l’operato di Magic Johnson come gm : “i Lakers dovrebbero fargli una seconda statua” : Kobe Bryant ha elogiato il lavoro di Magic Johnson come gm dei Lakers: secondo il ‘Black Mamba’, dopo l’arrivo di LeBron, l’ex playmaker giallo-viola meriterebbe una seconda statua Magic Johnson è una vera e propria leggenda vivente nella storia dei Los Angeles Lakers. L’ex playmaker giallo-viola, che ad L.A. ha regalato 5 titoli, è tornato nella figura di gm provando a riportare i Lakers ai fasti del passato. ...

Johnny Depp - il dramma familiare del divo depresso : il figlio affetto da una grave patologia : Un periodo drammatico per Johnny Depp . Il divo di Hollywood, apparso in condizioni fisiche preoccupanti nelle sue ultime apparizioni pubbliche, ha confessato di essere caduto in depressione e in ...

Johnny Marr 'Una cometa per sfuggire al mio passato' : "Avevo bisogno di un nuovo inizio. Call the comet è questo per me". Johnny Marr, a 54 anni, vorrebbe ricominciare tutto daccapo. "Sì, ma non rinnego nulla di quello che ho fatto, anzi, sono ...

