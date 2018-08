John McCain | l' eroe americano che lottò per gli ideali di un popolo libero

Usa - morto il senatore John McCain : ANSA, - NEW YORK, 26 AGO - Il senatore repubblicano John McCain è morto all'età di 81 anni. Il decesso è avvenuto in Arizona, alle ore 16.28 minuti. McCain combatteva da tempo contro un aggressivo ...

"For Whom the Bell Tolls" - le ultime parole di John McCain sul suo "piccolo posticino nella storia" : Un eroe del Vietnam divenuto uno dei politici più rappresentativi della storia politica Usa contemporanea. John McCain è morto a 81 anni, ma a modo suo. Non ha voluto perdere questa battaglia, lui che è stato prigioniero per più di cinque anni ad Hanoi: ha accettato il suo destino, un tumore al cervello scoperto nel 2017, per poi decidere di interrompere il trattamento medico a cui si era sottoposto in modo tale da ...

"For Whom the Bell Tolls" - l'addio di John McCain agli Usa e alla sua gente : Un eroe del Vietnam divenuto uno dei politici più rappresentativi della storia politica Usa contemporanea. John McCain è morto a 81 anni, ma a modo suo. Non ha voluto perdere questa battaglia, lui che è stato prigioniero per più di cinque anni ad Hanoi: ha accettato il suo destino, un tumore al cervello scoperto nel 2017, per poi decidere di interrompere il trattamento medico a cui si era sottoposto in modo tale da ...

USA - John McCain È MORTO DI CANCRO/ Ultime notizie - rivale-amico di Obama e la politica ‘differente’ da Trump : JOHN MCCAIN è MORTO di CANCRO, addio al senatore Usa: Ultime notizie, il cordoglio di Trump e Obama. Ma il veterano del Vietnam disse: "Non voglio Donald al funerale"(Pubblicato il Sun, 26 Aug 2018 11:03:00 GMT)

USA : morto il senatore John McCain - aveva un tumore al cervello : John McCain, eroe della guerra in Vietnam (dove rimase prigioniero per sei anni), è morto nella notte per le conseguenze di un cancro al cervello. Il 29 agosto il senatore repubblicano dell’Arizona avrebbe compiuto 82 anni. Tre giorni fa la famiglia di McCain, considerato una voce libera all’interno del Partito repubblicano, con il quale si era anche candidato alla presidenza due volte, aveva annunciato la sospensione delle ...

Addio a John McCain - un uomo speciale : Ma i miei ricordi sono legati a tre momenti della sua vita politica che ho conosciuto. Il primo nel 2008, quando ho seguito la campagna elettorale di Barack Obama da volontario negli Usa , ricordo un ...

Morto John McCain - senatore ed eroe del Vietnam Foto L’ultima battaglia col tumore : È Morto nella casa dell’Arizona, attorniato dalla famiglia. Un anno fa gli fu diagnosticato un tumore al cervello. Ai medici aveva chiesto di interrompere le cure

USA - morto il senatore repubblicano John McCain : ...

Morto John McCain - eroe di guerra - senatore e grande nemesi di Trump : NEW YORK - Avvezzo a mille battaglie, John McCain ha perso l'ultima: quella con il cancro. Il senatore repubblicano, tra i più influenti leader di più d'una generazione e fino all'ultimo grande ...

Usa - addio al senatore John McCain - eroe della guerra del Vietnam 'Non voglio Trump al funerale' : ... che lo ha portato alcune volte a votare contro le direttive del suo stesso partito e gli è valso il soprannome di 'maverik', di cane sciolto della politica. Nel 2000 si candidò per la prima volta ...

Morto John McCain - il 'maverick' della politica Usa ed eroe di guerra : Il senatore repubblicano avrebbe compiuto 82 anni il prossimo 29 agosto. A stroncarlo le conseguenze di un cancro al...

Usa - addio al senatore John McCain eroe della guerra del Vietnam «Non voglio Trump al funerale» : Stati Uniti in lutto: John McCain, il maverick della politica americana, eroe della guerra in Vietnam, dove rimase prigioniero per sei anni, è morto nella notte di sabato per le conseguenze di...

Usa - è morto il senatore John McCain. Sfidò Obama e si oppose a Trump : “Non lo voglio al mio funerale” : John McCain ha perso la sua ultima battaglia. Il senatore repubblicano, eroe di guerra e candidato sconfitto alle presidenziali di dieci anni fa, è morto sabato in Arizona, circondato dai suoi familiari. Aveva 81 anni – ne avrebbe compiuti 82 il prossimo 29 agosto. Lo scorso anno gli era stato diagnosticato un glioblastoma, una forma di tumore al cervello molto aggressiva per cui, qualche giorno fa, aveva deciso di interrompere le cure. ...

John McCain è morto - eroe di guerra e spina nel fianco di Trump. La politica Usa si inchina a "Maverick" : eroe di guerra, politico stimatissimo, spina nel fianco di Donald Trump. Se ne è andato a 81 anni John McCain, per le conseguenze di un tumore al cervello. Nei giorni scorsi l'annuncio della rinuncia a curarsi, ormai debilitato da un anno di battaglia e senza speranze. È morto nella sua abitazione in Arizona, con accanto la sua famiglia.La politica americana si inchina all'eroe che ha fatto parte della storia del partito ...