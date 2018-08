John McCain è morto | eroe di guerra e spina nel fianco di Trump La politica Usa si

huffingtonpost

: È morto a 81 anni John McCain, il senatore Rep che con il suo voto ha salvato l'assicurazione sanitaria per milioni… - vittoriozucconi : È morto a 81 anni John McCain, il senatore Rep che con il suo voto ha salvato l'assicurazione sanitaria per milioni… - marattin : Uomini così, semplicemente, non ne fanno più. Tutto il mondo in piedi, stamattina, per John McCain. - repubblica : Addio a John McCain: il 'leone del Senato' portato via da un tumore. 'Non voglio Donald Trump al mio funerale' [new… -

(Di domenica 26 agosto 2018)di, politico stimatissimo,neldi Donald. Se ne è andato a 81 anni, per le conseguenze di un tumore al cervello. Nei giorni scorsi l'annuncio della rinuncia a curarsi, ormai debilitato da un anno di battaglia e senza speranze. Ènella sua abitazione in Arizona, con accanto la sua famiglia.Laamericana si inchina all'che ha fatto parte della storia del partito repubblicano e che ha saputo legare e lavorare con tutti in Congresso. La malattia non gli ha impedito di rispettare i suoi impegni politici fino alla fine, sfidando anche il presidente Donald.Finora rimasto in silenzio di fronte alla decisione di Maverickdi smettere la terapia, il tycoon esprime in un tweet il suo "più profondo rispetto per la famiglia di. I nostri cuori e le nostre preghiere sono con voi". Frai ...