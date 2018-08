Jesolo | migrante stupra 15enne Ecco perché non viene espulso

ilgiornale

: RT @ImolaOggi: La piddina si riferisce al senegalese che ha stuprato una 15enne a Jesolo. Da grande disinformata (o in malafede) finge di n… - maryposavyola : RT @ImolaOggi: La piddina si riferisce al senegalese che ha stuprato una 15enne a Jesolo. Da grande disinformata (o in malafede) finge di n… - Claudio82476468 : RT @bubio123: Dopo Jesolo,a Pescara altro stupro per mano di un migrante,mentre la magistratura indaga Salvini,questi delinquono indisturba… -

(Di domenica 26 agosto 2018) Mohamed Gueye è il senegalese che il 23 agosto scorso ha violentato unasulla spiaggia di. Ieri mattina, è stato fermato dalla polizia di Venezia ed è subito stato portato nel carcere di Santa Maria Maggiore. Ma chi è questo pedofilo che con i suoi abusi ha segnato per sempre la vita di una minorenne? Se si fa a scavare fra le carte, spunta fuori una realtà assurda. Come scrive il Corriere della Sera, il senegalese è arrivato in Italia nel 2009 bordo di un comodo aereo di linea atterrato all"aeroporto Marco Polo di Venezia. Non male. Sul passaporto, Gueye aveva stampato un visto turistico e poteva giustificare il suo viaggio con il desiderio di raggiungere la sorella che fino a qualche mese fa viveva con il marito in una villetta a Marcon, una cittadina della terraferma veneziana. E in quella casa lotore vive per qualche tempo con la compagna italiana e la figlia ...