Jay Z e Beyoncé | uomo fa irruzione sul palco Terrore all' On the Run Tour | folle fermato

Beyoncé e Jay-Z aggrediti ad Atlanta durante una delle tappe di OTR Tour : il video : Beyoncé e Jay-Z aggrediti ad Atlanta hanno vissuto momenti di panico durante uno dei momenti finali del live che hanno tenuto nell'ambito di OTR Tour al Mercedes-Benz Stadium. L'individuo è salito sul palco con il solo intento aggredire i due artisti. Sul finale, nel momento in cui Beyoncé e Jay-Z hanno portato sul palco Apeshit, l'uomo è salito sul palco con una certa disinvoltura, dirigendosi alla volta della coppia con un atteggiamento ...

Vincitori degli MTV VMA 2018 - la sorpresa Camila Cabello batte perfino Beyoncé e Jay-Z : la lista dei premiati : Tra i Vincitori degli MTV VMA 2018 svettano la rapper e neomamma Cardi B. e la rivelazione Camila Cabello. Sono decisamente loro, in una ventesima edizione che ha premiato le donne, le protagoniste dell'evento che si è tenuto nella notte del 20 agosto a Ney York City, segnando il ritorno della cerimonia nella Grande Mela. Ma indubbia protagonista è stata anche Jennifer Lopez, vincitrice del Michael Jackson Vanguard Awards 2018: la ...

ARETHA FRANKLIN - COME STA? “GRAVEMENTE MALATA”/ Ultime notizie : la dedica di Beyoncé e Jay Z : ARETHA FRANKLIN, COME STA? La famiglia tranquillizza sulle sue condizioni che però restano gravi. Annunciato per novembre un concerto tributo in suo onore a New York.(Pubblicato il Wed, 15 Aug 2018 17:44:00 GMT)

Beyoncé e Jay-Z : negli Stati Uniti è stata proclamata una giornata in loro onore : A farlo è stato il governatore del Minnesota The post Beyoncé e Jay-Z: negli Stati Uniti è stata proclamata una giornata in loro onore appeared first on News Mtv Italia.

«Jay-Z ha tradito Beyoncè con Gwyneth Paltrow» : l'indiscrezione scatena il gossip : ' Gwyneth Paltrow è stata l'amante di Jay-Z ', l'indiscrezione arriva da Amber Rose. Sarebbe lei la donna che avrebbe messo in crisi il matrimonio dell'artista con Beyoncé e la 'Becky dai bei capelli',...

Barack Obama e la moglie ballano al concerto di Jay-Z e Beyoncé (VIDEO) : Come non li avevamo mai visti finora. L’ex presidente degli Stati Uniti, Barack Obama e sua moglie Michelle sono stati ripresi da decine di cellulari mentre ballavano scatenati al concerto di Jay-Z e Beyoncé, tenutosi nello scorso weekend allo stadio FedExField di Landover, nello stato del Maryland.L'ex first Lady della Casa Bianca in realtà aveva già assistito ad live della coppia, lo scorso 14 luglio a Parigi, facendosi immortalare mentre ...

Amber Rose e il gossip vip : “Gwyneth Paltrow è stata l’amante di Jay-Z. È a lei che si riferisce Beyoncé in Sorry” : La modella Amber Rose non ha dubbi: Gwyneth Paltrow è stata amante di Jay-Z. E sarebbe proprio lei quindi “Becky dai bei capelli“, il personaggio preso di mira da Beyoncé nella canzone Sorry per aver avuto una storia con suo marito, il rapper Jay-Z, mettendo in crisi il loro matrimonio. A prova di ciò, Amber spiega: “In passato lei e Beyoncé erano amiche e, improvvisamente, non le abbiamo più viste insieme. Al tempo del ...

Beyoncé e Jay-Z - anche Michelle e Barack Obama tra i fan : la coppia filmata mentre si scatena al concerto : Che la famiglia Obama fosse fan di Beyoncé è ormai cosa risaputa. E la coppia Michelle-Barack lo ha dimostrato ancora una volta lo scorso week end, nel Maryland. L’ex presidente degli Usa è stata filmato dai fan durante la tappa del tour che Beyoncé sta portando avanti con Jay-Z, mentre si scatena a ritmo di musica con la moglie L'articolo Beyoncé e Jay-Z, anche Michelle e Barack Obama tra i fan: la coppia filmata mentre si scatena al ...

Beyoncé e Jay Z in vacanza in Italia : Vacanze in famiglia per la famiglia Carter: Beyoncé e Jay-Z fanno tappa a Capri con il loro yacht. In questi giorni, i due artisti sono stati avvistati sull'isola in provincia di Napoli e hanno ...

Beyoncé e Jay-Z : nei ringraziamenti del tour europeo spicca l’Italia : <3 The post Beyoncé e Jay-Z: nei ringraziamenti del tour europeo spicca l’Italia appeared first on News Mtv Italia.

Beyoncé e Jay-Z in Italia si prendono una bella standing ovation mentre escono dal ristorante : Applausi in strada The post Beyoncé e Jay-Z in Italia si prendono una bella standing ovation mentre escono dal ristorante appeared first on News Mtv Italia.