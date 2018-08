Jacksonville | sparatoria al torneo di videogiochi | almeno 4 morti

Usa - sparatoria a Jacksonville : almeno 4 morti : Sono almeno quattro morti e undici i feriti, nella sparatoria al festival a Jacksonville, in Florida. Secondo le prime informazioni dei media americani, la sparatoria sarebbe avvenuta durante un torneo online di Madden, il videogioco dedicato al football NFL. Il torneo era in corso in un bar dell’area del Jacksonville Landing. L’ufficio dello sceriffo invita in un tweet a stare lontano dall’area che ”al momento non è sicura”. Al momento ...