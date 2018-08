Jacksonville Florida | spari a un torneo di videogiochi

blogo

: Qualcuno ha sparato alle persone presenti a un torneo di videogiochi a Jacksonville, Florida… - ilpost : Qualcuno ha sparato alle persone presenti a un torneo di videogiochi a Jacksonville, Florida… - Agenzia_Ansa : #Usa: perde a torneo videogiochi e spara, almeno 4 morti. Polizia al lavoro a Jacksonville, in Florida. Trump infor… - ValentinaInLA : +++Sparatoria a Jacksonville Landing in Florida, area popolare e piena di negozi ?@RaiNews? ?@AntDiBella? -

(Di lunedì 27 agosto 2018) Aggiornamento ore 23:30 - L'ufficio dello Sceriffo di, unica fonte ufficiale, ha detto che il numero delle vittime non è ancora stato comunicato perché è in divenire.There are inaccurate numbers being distributed by local and national media. This is fluid and as soon as we have confirmed numbers they will be released. Please remember this Twitter @JSOPIO is the only official source of information. https://t.co/qBJvkaO7xT— Jax Sheriff's Office (@JSOPIO) 26 agosto 2018 Aggiornamento ore 21:45 - Secondo quanto riferito dai media locali, restano confermati almeno quattro morti, mentre i feriti sono undici secondo alcune fonti, sette secondo altre. La polizia terrà una conferenza stampa nella notte italiana. A sparare sarebbe stato uno dei partecipanti al, arrabbiato per aver perso, ma anche questa informazione non è stata ancora ufficializzata. Per ora ...