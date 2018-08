Italiani come noi | vivere senza smartphone? “Impossibile | quasi una dipendenza” | “Ma sui

Come eravamo : le vacanze degli Italiani negli anni Ottanta : Michael Jackson e Lionel Richie scrivono l'inno We Are The World e in tutto il mondo esplodono i Live Aid per l'Africa. A breve crollerà il muro di Berlino e scoppierà la rivolta di Tienanmen . La ...

Presidente della Caritas : "Italiani rifiutano i neri. È come la caccia all'untore" : "Non dobbiamo meravigliarci di questa deriva, fa difficoltà parlare di razzismo ma è chiaro un rifiuto dell'altro soprattutto se ha il colore della pelle nera, frutto di questo clima di tensione che si è voluto creare". Lo ha dichiarato il Presidente della Caritas italiana, in un intervento a Vatican News.Il cardinale Francesco Montenegro è intervenuto sugli ultimi episodi di razzismo che si sono verificati nel Paese. La responsabilità della ...

Italiani come noi – ambulanti in spiaggia : “Cacciamoli - ma niente multe a chi compra”. “Povera gente - devono lavorare” : Sortita di ‘Italiani come noi‘ in Liguria, tra Arenzano e Varazze, per dialogare con residenti e turisti sull’effetto “Spiagge sicure“, il piano del ministro dell’Interno contro i venditori abusivi. Pochi notano la differenza. “Qui da noi ci sono come gli anni scorsi, non si vedono particolari controlli”, dichiara più di una voce. Dai commenti affiorano sentimenti contrapposti. Il fastidio: ...

Estate : 4 Italiani su 10 tornano dalle vacanze con prodotti tipici come souvenir : Più di quattro italiani su dieci (42%) tornano dalle vacanze con prodotti tipici come souvenir che si classificano come i preferiti nell’Estate 2018. E’ quanto emerge da una indagine Coldiretti/Ixè divulgata in occasione dei primi rientri dalle vacanze dopo il Ferragosto. Quest’anno appena il 19% degli italiani torna a mani vuote dalle ferie ma le difficoltà economiche – sottolinea la Coldiretti – spingono però verso spese utili, con i prodotti ...

Così si corrode il calcestruzzo di migliaia di ponti Italiani costruiti come il Morandi : 'Sono anni che dico che decine di migliaia di ponti italiani sono a rischio crollo e ogni anno puntualmente ne crollano una ventina....'. Una ventina all'anno? 'Sì, una ventina solo che non fanno ...

Italiani come noi – Rider : nuovo lavoro tra sfruttamento e opportunità. “Disposti a pagare di più per garantire diritti?” : I servizi di consegna del cibo a domicilio sono sempre più diffusi. Si sceglie, si ordina, si paga con pochi clic, tramite apposita app. Ma gli utenti sono consapevoli delle condizioni di lavoro dei Rider, i fattorini che eseguono le consegne girando in bici o motorino? Il tema è entrato nell’agenda politica. Ne abbiamo parlato con i passanti del centro di Milano, registrando un’ampia serie di testimonianze. “Nessuno li obbliga ...

Moavero : “I migranti di oggi sono come gli Italiani che emigravano”. FdI e Lega insorgono : Il minsitro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi ha paragonato i migranti di oggi con gli italiani che lasciavano l'Italia in cerca di fortuna. L'accostamento ha fatto infuriare Lega e Fratelli d'Italia: "I clandestini non hanno nulla a che vedere con gli emigranti italiani", ha detto il capogruppo di FdI alla Camera Lollobrigida.Continua a leggere

‘Questi immigrati ci tratteranno come un Paese conquistato’. Dicevano degli Italiani nel 1893 : Primo scenario Dodici braccianti africani regolari, sfruttati nei campi pugliesi di pomodori, sono morti vicino a Foggia nell’impatto tra un tir e un furgone illegale, malandato, stipato di uomini che tornavano dal lavoro nei campi. Solo sabato scorso, sempre nel Foggiano, altri quattro braccianti stranieri erano stati vittime di un frontale. Dietro, c’è la mafia italiana del caporalato, che – con la complicità di “vicecaporali” africani e ...

Flat tax e reddito di cittadinanza - gli Italiani sapranno essere pazienti come gli inglesi con Brexit? : L’autunno nel vecchio continente sarà caldo, chissà, forse anche caldissimo. Due i temi più accesi che ci aspettano al ritorno delle vacanze la Brexit disfunzionale, e cioè il mancato accordo tra Londra e Bruxelles sulle relazioni future tra il Regno Unito e l’Unione Europea, e la legge finanziaria dell’Italia populista. Entrambi conficcano nel fianco dell’Unione una lama lunga e tagliente, al punto che viene da chiedersi quale sarà la salute di ...

Sondaggi : come voterebbero oggi gli Italiani : Un'inversione di tendenza che non consente però al partito di Di Maio di riprendersi lo scettro di prima forza politica del paese. La Lega, infatti, pur perdendo lo 0,4 per cento, resta davanti ai ...

Carta Rei - reddito inclusione/ Come fare domanda - requisiti : quanto darà lo Stato agli Italiani in difficoltà : Carta Rei, reddito inclusione: Come fare domanda, requisiti e quanto darà lo Stato agli italiani in difficoltà. Le ultime notizie sulla misura a sostegno delle famiglie poco abbienti(Pubblicato il Mon, 30 Jul 2018 12:30:00 GMT)

Italiani i meno depressi d'Europa. Margherita Buy : «Come al cinema la ricetta è l'ironia» : A noi ci salva l'ironia. E' una valvola di sfogo importantissima, la marcia in più che abbiamo noi Italiani rispetto ad altri Paesi europei: saper affrontare i problemi, che certo non ci mancano, con ...

Della Vedova spiega la sua idea di +Europa come partito degli europeisti Italiani : Alle ultime elezioni +Europa, principale alleato del Pd, ha ottenuto, come noto, un risultato al di sotto dell'asticella del tre per cento indicata come obiettivo dai suoi promotori. Il periodo post-elettorale è stato quindi l'occasione per discutere compiutamente sulle forme e sui modi più adeguati per andare avanti, in un contesto politico non certo favorevole per chi ha fatto dell'europeismo la propria ...

L'Onu non ha detto che formaggi e prosciutti Italiani sono 'come il fumo' e vanno tassati : Secondo i dati dell'Oms, le NCDs sono responsabili della morte, ogni anno, di 41 milioni di persone nel mondo. Il 71% di tutte le morti. Molte di queste malattie sono causate da una combinazione di ...