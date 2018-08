Irene | modella e vittima Uccisa dall' ex fidanzato e da un pm negligente

ilgiornale

(Di domenica 26 agosto 2018) Se i rapporti dei carabinieri fossero finiti sul tavolo di un magistrato diverso da Fedele La Terza, pubblico ministero presso la Procura di Firenze, oggi probabilmenteFocardi, ex, donna tormentata e fragile, sarebbe ancora viva. Invece venne ammazzata in modo bestiale dal suo ex compagno, Davide Di Martino, l'uomo che i carabinieri avevano denunciato più volte con i rapporti arrivati sul tavolo del dottor La Terza. Il suo assassino nel giugno scorso è stato condannato all'ergastolo. Il pm che lo lasciò a piede libero è finito sotto procedimento disciplinare, e ora la Cassazione ha confermato la sanzione inflittagli dal Consiglio superiore della magistratura. Nessuna delle due sentenze riporterà in vita. E la lettura delle carte del procedimento disciplinare contro La Terza racconta non solo le negligenze del pm ma anche le disfunzioni della procura di Firenze, un ...