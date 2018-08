Intitolato parco delle rose a Vincenzo Scaramuzza

cn24tv

: Crotone adesso ha un parco intitolato a Vincenzo ScaramuzzaLeggi l'articolo - Strill_it : Crotone adesso ha un parco intitolato a Vincenzo ScaramuzzaLeggi l'articolo - oglioponews : Parco giochi di Acquanegra: riaperto dopo i lavori e intitolato alla piccola Giorgia - marco_dori : Complimenti all'associazione Amici di Andrea per questa iniziativa. Hanno messo in campo cuore, solidarietà e tanta… -

(Di domenica 26 agosto 2018) Come in tutto il mondo fu apprezzato il maestroche visse per molti anni in Argentina dove spirò il 24 maggio 1968. comune crotone