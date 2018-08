Inter Torino Streaming video e diretta tv | probabili formazioni | quote | orario e

Inter-Torino - Serie A 2018-2019 : data - programma - orario d’inizio e tv. Come vedere la partita in diretta : Oggi domenica 26 agosto si gioca Inter-Torino, match valido per la seconda giornata della Serie A 2018-2019. I nerazzurri faranno il proprio debutto stagionale a San Siro, di fronte a 60mila spettatori c’è grande voglia di riscatto dopo la clamorosa sconfitta subita contro il Sassuolo: i ragazzi di Luciano Spalletti devono subito rialzare la testa e devono puntare al successo senza mezzi termini ma di fronte si troveranno la compagine di ...

Inter-Torino : Spalletti cambia volto all'11 - due novità per Mazzarri : Inter-Torino, gara tra due squadre che puntano in alto ma che hanno steccato la prima uscita in campionato la scorsa settimana Inter-Torino è una delle gare più interessanti della giornata di ...

LIVE Inter-Torino - Serie A in DIRETTA : programma - orario d’inizio e tv. Come seguire la partita in diretta streaming : Anche se siamo solamente al 25 agosto è tempo di primi, primissimi, esami in Serie A. il primo, e più corposo, riguarda l’Inter. La squadra allenata da Luciano Spalletti, infatti, è davanti al primo test stagionale, dato che ospiterà il Torino questa sera a San Siro. Il ko di sette giorni fa a Reggio Emilia contro il Sassuolo brucia ancora ed i nerazzurri vogliono un riscatto immediato, anche se la rivale non sarà certo semplice, e non ...

Mazzarri - Inter-Torino / "Vogliamo metterli in difficoltà e su Belotti..." : Mazzarri, Inter-Torino: il tecnico granata sottolinea come la volontà è quello di mettere in difficoltà la squadra di Luciano Spalletti. Inoltre rilancia il Gallo Andrea Belotti.(Pubblicato il Sat, 25 Aug 2018 22:08:00 GMT)

Inter-Torino - Mazzarri : 'Il vero Belotti sta tornando - Inter fortissima. Baselli indisponibile' : Il riscatto passerà da San Siro, per il Torino. Dopo la sconfitta maturata in extremis con la Roma, i granata affrontano un'altra delusa dalla prima giornata di campionato: l'Inter, fermata sul campo ...

“Abbiamo imbarazzato i tifosi” - Spalletti scuote l’Inter in vista del Torino : le parole del tecnico in conferenza stampa : Spalletti scuote l’Inter alla vigilia del match contro il Torino: obbligatorio trovare la vittoria per non deludere ulteriormente i tifosi dopo il ko contro il Sassuolo “Ci sono delle cose che si possono andare a prendere di una partita per riconoscere quel che si è fatto bene e quel che si è fatto meno bene. Vanno confrontate con quel che si ha a disposizione. Siamo ancora convinti di aver fatto delle scelte giuste nella ...

Inter-Torino - Spalletti fa mea culpa : “abbiamo messo in imbarazzo gli Interisti” : L’Inter è reduce dall’esordio negativo contro il Sassuolo, adesso match davanti al pubblico amico contro il Torino. Ecco le dichiarazioni di Luciano Spalletti in conferenza stampa: “Noi siamo ancora convinti di aver fatto scelte giuste nella gara contro il Sassuolo, ma qualcosa non è andato bene. Dobbiamo confrontare e mettere mano sulle cose che non sono andate per il verso giusto nella prima giornata. Anti-Juve? Prima ...

Inter - Spalletti : "Col Torino sarà difficile. Nainggolan? Valuteremo domani" : Dopo il k.o. all'esordio contro il Sassuolo, l'Inter di Luciano Spalletti è chiamata a rispondere subito e a non fallire l'appuntamento di domani sera davanti ai 60mila di San Siro contro il Torino. "...

Inter-Torino - le probabili formazioni : Inter-Torino: a caccia della doppia rivincita. Dopo le sconfitte contro Sassuolo e Roma, nerazzurri e granata hanno come obiettivo di mettere in tasca i primi punti della stagione. In campo domenica ...

