Inter-Torino | Spalletti | “quando manca la reazione è preoccupante…”

L'Inter si fa riprendere dal Torino : da 2-0 a 2-2. Icardi non punge : L' Inter di Luciano Spalletti stenta ancora in campionato e dopo aver perso all'esordio contro il Sassuolo, pareggia per 2-2, facendosi rimontare due gol di vantaggio, contro il Torino del grande ex ...

Inter-Torino - Spalletti : 'Perso la testa dopo il gol di Belotti. Se si gioca così siamo l'anti-nessuno' : Intervistato da Sky Sport a fine gara, Spalletti ha parlato così del pareggio contro il Toro. "Dobbiamo lavorare molto per diventare l'anti-Juve" così l'allenatore nerazzurro: "Vincere lo Scudetto è ...

Serie A. L'Inter dura un tempo - il Torino rimonta due gol nella ripresa : Per la cronaca il Genoa batte l'Empoli 2-1. Uno-due rossoblù in avvio: al 6' Criscito crossa per Piatek che insacca di piatto destro. Al 18' il raddoppio su bel diagonale di Kouamè, lanciato sempre ...

Inter in versione Dottor Jekyll e Mr. Hyde - sconcertante pareggio con il Torino : L'Inter ha più di un problema, adesso è fin troppo evidente. Se la prima prestazione incolore terminata con la sconfitta in casa del Sassuolo [VIDEO] la si poteva imputare alle numerose assenze, stavolta ci sono sicuramente meno alibi in ciò che i nerazzurri hanno fatto vedere contro il Torino. Sembrava una serata tranquilla, gara dominata nei primi 45' e chiusa meritatamente avanti di due gol. Nel secondo tempo la squadra di Luciano Spalletti ...

L'Inter non va oltre il 2-2 in casa contro il Torino nella seconda giornata della Serie A di calcio, le reti di Perisic e de Vrij nel primo tempo non bastano, il Torino rimonta nella ripresa con Belotti e Meite. I nerazzurri sono già a -5 in classifica da Juventus e napoli, a punteggio pieno.

Inter-Torino 2-2 : Perisic e De Vrij gol - ma poi pari con Belotti e Meité : Due facce della stessa partita. Lato A, dominio Inter. Lato B: riscossa Torino. L'Inter stecca anche il debutto a San Siro dopo il k.o. all'esordio in casa del Sassuolo. E ai punti è un 2-2 giusto, ...

L'Inter si spegne dopo un tempo. Col Torino finisce 2-2 : L'Inter domina un tempo, chiuso in vantaggio di due reti , Perisic e de Vrij, , poi d'improvviso crolla e il Torino, con la collaborazione di Handanovic, la rimette in pari con Belotti e Meitè, ...

Nuovo campionato - vecchia Inter! Errori imbarazzanti e gioco assente : il Torino rimonta 2 gol - è il secondo ‘caso’ : L’Inter va in vantaggio di due gol, poi si fa rimontare in meno di un quarto d’ora: 2-2 che certifica il secondo ‘caso’ dopo Sassuolo. Nerazzurri che sembrano uguali alla brutta versione mostrata la scorsa stagione Partiamo da un’immagine: il pubblico del Meazza che fischia. Un pubblico esigente quello nerazzurro, senza dubbio, abituato alle sofferenze della ‘Pazza Inter’, ma non alle brutte ...

Inter-Torino 2-2 : che rimonta per i granata! : MILANO - Non sono bastati all' Inter due gol di vantaggio per centrare la prima vittoria della stagione. Dopo il ko all'esordio contro il Sassuolo, la squadra di Spalletti non va oltre il 2-2 con il ...

