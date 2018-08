Inter-Torino Risultato 2-2 - L' Inter stecca anche a San Siro | il Toro fa pari in rimonta

Nuovo campionato - vecchia Inter ! Errori imbarazzanti e gioco assente : il Torino rimonta 2 gol - è il secondo ‘caso’ : L’Inter va in vantaggio di due gol, poi si fa rimonta re in meno di un quarto d’ora: 2-2 che certifica il secondo ‘caso’ dopo Sassuolo. Nerazzurri che sembrano uguali alla brutta versione mostrata la scorsa stagione Partiamo da un’immagine: il pubblico del Meazza che fischia. Un pubblico esigente quello nerazzurro, senza dubbio, abituato alle sofferenze della ‘Pazza Inter’, ma non alle brutte ...

Inter-Torino 2-2 : che rimonta per i granata! : MILANO - Non sono bastati all' Inter due gol di vantaggio per centrare la prima vittoria della stagione. Dopo il ko all'esordio contro il Sassuolo, la squadra di Spalletti non va oltre il 2-2 con il ...