Inter-Torino 2-2 | Perisic e De Vrij gol | ma poi pari con Belotti e Meité

L'Inter si spegne dopo un tempo. Col Torino finisce 2-2 : L'Inter domina un tempo, chiuso in vantaggio di due reti , Perisic e de Vrij, , poi d'improvviso crolla e il Torino, con la collaborazione di Handanovic, la rimette in pari con Belotti e Meitè, ...

Inter-Torino Risultato 2-2 - L'Inter stecca anche a San Siro : il Toro fa pari in rimonta : La partita sarà trasmessa in esclusiva da Sky Sport, e in streaming su Sky Go. Noi ve la raccontiamo, invece, minuto per minuto nel nostro live che potete seguire cliccando sul link qui di seguito. ...

Nuovo campionato - vecchia Inter! Errori imbarazzanti e gioco assente : il Torino rimonta 2 gol - è il secondo ‘caso’ : L’Inter va in vantaggio di due gol, poi si fa rimontare in meno di un quarto d’ora: 2-2 che certifica il secondo ‘caso’ dopo Sassuolo. Nerazzurri che sembrano uguali alla brutta versione mostrata la scorsa stagione Partiamo da un’immagine: il pubblico del Meazza che fischia. Un pubblico esigente quello nerazzurro, senza dubbio, abituato alle sofferenze della ‘Pazza Inter’, ma non alle brutte ...

Inter-Torino 2-2 : che rimonta per i granata! : MILANO - Non sono bastati all' Inter due gol di vantaggio per centrare la prima vittoria della stagione. Dopo il ko all'esordio contro il Sassuolo, la squadra di Spalletti non va oltre il 2-2 con il ...

Serie A - Inter rimontata dal Torino : 22.31 L'Inter subisce la rimonta del Torino (Perisic e De Vrij nel primo tempo, Belotti e Meité nella ripresa). Dilaga la Fiorentina contro il Chievo. JUVENTUS-LAZIO (sabato) 2-0 NAPOLI-MILAN (sabato) 3-2 SPAL-PARMA 1-0 CAGLIARI-SASSUOLO 2-2 FIORENTINA-CHIEVO 6-1 FROSINONE-BOLOGNA 0-0 GENOA-EMPOLI 2-1 Inter-Torino 2-2 UDINESE-SAMPDORIA 1-0 ROMA-ATALANTA lunedì

