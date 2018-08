Inter-Torino 2-2 | che rimonta per i granata!

corrieredellosport

: Riscaldamento, partitella e tattica nell'ultima seduta prima di #InterTorino ?? ?? - Inter : Riscaldamento, partitella e tattica nell'ultima seduta prima di #InterTorino ?? ?? - Inter : 68' - Pareggio del Torino: Meite salta #Perisic al limite, calcia con il sinistro e trova una deviazione che supera… - SerieA : Entrambe le squadre cercano il riscatto dopo l’esordio deludente in campionato: a San Siro si affronteranno Inter e… -

(Di domenica 26 agosto 2018) MILANO - Non sono bastati all'due gol di vantaggio per centrare la prima vittoria della stagione. Dopo il ko all'esordio contro il Sassuolo, la squadra di Spalletti non va oltre il 2-2 con il ...