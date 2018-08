Inter | Spalletti | Inter a due volti Anti-Juve? Se giochiamo così siamo

Inter-Torino - Spalletti : “quando manca la reazione è preoccupante…” : Brutta prestazione dell’Inter nella gara di campionato contro il Torino, solo un pareggio, ecco le parole di Spalletti ai microfoni di Sky: “Diventa difficile andare a dire il motivo di una palla buttata da 40 metri: si scatta in ritardo, non si legge bene e sembra che si rimanga sorpresi da questa palla giocata lunga. Calo? Dopo il gol. Dopo aver preso un gol difficile da spiegare è chiaro che nella testa inizino quelle ...

Inter - è una debacle annunciata : mercato ‘rimandato’ - Spalletti in confusione ed anche i big deludono : Si sono concluse le gare della domenica valide per la seconda giornata del campionato di Serie A, emozioni e colpi di scena ed importanti indicazioni per il proseguo del campionato. In particolare clamorosa debacle da parte dell’Inter, ancora un solo punto in classifica per la squadra di Luciano Spalletti dopo due partite per quella che era considerata l’anti-Juventus. Doppio vantaggio firmato da Perisic e De Vrij, partita che ...

Inter - il cronista Rai sbotta alla conferenza stampa di Spalletti : “Io lasciato per ultimo - portate rispetto” : Al termine della conferenza stampa dell’allenatore dell’Inter, Luciano Spalletti (convocata alla vigilia del match con il Torino), il giornalista di Rai Sport Thomas Villa ha polemizzato con gli organizzatori, perché lasciato per ultimo. “Io le domande per ultimo non le faccio. Portato rispetto alla Rai, se non a me che sono entrato qui 30 anni fa” ha detto L'articolo Inter, il cronista Rai sbotta alla conferenza stampa ...

Inter all'esame di riparazione. Spalletti : "Servono certezze" : Se fossimo ancora a scuola, l'Inter rappresenterebbe perfettamente quello studente che si impegna tutta l'estate, ma poi, alla prima verifica, stecca malamente e prende un brutto voto. Per la squadra di Spalletti, infatti, è andata proprio così. Dopo un mercato di primo livello e un precampionato positivo, la deludente sconfitta con il Sassuolo ha spento un po' di quell'entusiasmo che si respirava dalle parti di Appiano Gentile. Nulla di grave, ...

Inter - Spalletti blinda Dalbert ed è pronto a rilanciare Joao Mario : L'Inter è stata sicuramente la protagonista indiscussa di questa sessione di Calciomercato. Tante le operazioni realizzate dal direttore sportivo, Piero Ausilio, sia in entrata che in uscita con l'esigenza di chiudere il bilancio in pareggio entro il 30 giugno. Ben sette gli acquisti della societa' nerazzurra a cambiare il volto della rosa a disposizione di Luciano Spalletti che era stato chiaro al termine della passata stagione. Il tecnico ...

