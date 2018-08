Inter | è una debacle annunciata | evidenti limiti di squadra | Spalletti in confusione ed

Diciotti - via agli Interrogatori al Viminale Salvini : «Verso una soluzione positiva» : Il pm ha ascoltato funzionari del ministero dell’Interno a piazzale Clodio, sede della Procura di Roma. Tra le ipotesi di reato c’è quella di sequestro di persona

Alghe e insetti al Trasimeno. Batino : «subito Interventi per pulire le sponde e combattere gli insetti. Poi serve una legge speciale per il ... : ... la situazione delle sponde crea danno alla nostra immagine turistica, fondamentale per la nostra economia - spiega il primo cittadino castiglionese - creando problemi agli esercizi commerciali, ai ...

La prima medaglia della Corea unita in una competizione Internazionale : Una squadra con atleti della Corea del Nord e la Corea del Sud ha vinto una medaglia di bronzo in una gara di canottaggio dei Giochi asiatici (il corrispettivo, per la sola Asia, delle Olimpiadi). La squadra Coreana è arrivata The post La prima medaglia della Corea unita in una competizione internazionale appeared first on Il Post.

Inter - si allontana una pretendente per Joao Mario : Lo Schalke 04 ha cambiato obiettivo e ha abbandonato o meglio messo da parte la pista che porta al centrocampista portoghese in uscita dall'Inter , Joao Mario . Secondo la Gazzetta dello Sport il club tedesco sta provando ora l'assalto al fantasista del Torino Adem Ljajic.

Inter - Modric una partita non chiusa : I nerazzurri possono ancora arrivare al croato in futuro. Capitolo Keita: decisivo Spalletti Inter, Nainggolan scalpita. Intanto parla Lautaro: "Ci rifaremo col Toro" Inter, Joao Mario vicino allo ...

InterPELLANZE - Presentate dai gruppi PD - SI e FI in Consiglio comunale : Richieste in merito alla mobilità nella zona di via Grosoli, emergenza West Nile e bonus TARI 24-08-2018 / Giorno per giorno Queste le INTERPELLANZE pervenute al Servizio Affari Generali del Comune di ...

Inter - hai un problema : lo svantaggio è una condanna. Prendi gol e non regisci : La prima e l'ultima valgono come eccezioni. All'Olimpico contro la Roma prima e la Lazio poi, il modo migliore per acchiappare la Champions League: ok. Ma non basta per fissare una tendenza. Di più: ...

Vita da Strega - ABC lavora al remake con al centro una famiglia Interrazziale : Un altro titolo storico della tv americana e internazionale si prepara, forse, a tornare in tv.ABC ha dato il via libera per lo sviluppo di una comedy single camera ispirata a Bewitched - Vita da Strega, la storica sitcom anni '60 su una coppia formata da una Strega e da un mortale che conosce il segreto della moglie. Il progetto è creato da Kenya Barris, autore di Black-ish che ha da poco interrotto il suo contratto con ABC Studios per ...

Inter - Recalcati : "Il Triplete una gioia - che bello essere nerazzurri!" : Mi ha proposto il suo progetto di creare una sorta di cronaca televisiva con una voce fuoricampo da tifoso. Inizialmente non si trattava di un reportage fazioso, ma di una trasposizione della visione ...

Windows 10 April Update : in roll-out una nuova Interfaccia smart per la ricerca locale : Introdotta a maggio con la build 17666 di Redstone 5 per gli utenti iscritti al programma Insider nel canale Fast, la nuova ricerca intelligente di Cortana è in queste ore in roll-out anche per Windows 10 April Update. I miglioramenti sono davvero importanti e Microsoft si è essenzialmente basata sui feedback realizzando non solo un’interfaccia più comoda ma anche più intuitiva, completa, funzionale e veloce per la ricerca dei file in ...

Borriello : «San Paolo sicuro - nessuna Interferenza con le gare del Napoli» : L'assessore allo Sport Ciro Borriello ha garantito la sicurezza dell'impianto sportivo dopo i lavori estivi di ristrutturazione. Sabato il via con Napoli-Milan. L'articolo Borriello: «San Paolo sicuro, nessuna interferenza con le gare del Napoli» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Icardi e il gol - l'Inter aspetta il suo bomber : una doppietta nell'ultima vittoria contro il Toro : Maurito ha deciso l'ultimo successo dei nerazzurri contro i granata nell'ottobre 2016. Dopo aver steccato l'esordio come tutta la squadra, è l'ora del riscatto

Milan - parla Tassotti/ L'ex terzino : "Finalmente una società normale - prima troppi venivano dall'Inter..." : Il grande ex Mauro Tassotti, una vita in rossonero, ha parlato del nuovo Milan evidenziando il buon lavoro della nuova società e soffermandosi sul ritorno di Leonardo e Paolo Maldini(Pubblicato il Thu, 23 Aug 2018 11:06:00 GMT)

Pink Interrompe il concerto per confortare una teenager a cui è morta la mamma : "Andrà tutto bene" The post Pink interrompe il concerto per confortare una teenager a cui è morta la mamma appeared first on News Mtv Italia.