Inter all' esame di riparazione Spalletti | Servono certezze

Inter - Spalletti blinda Dalbert ed è pronto a rilanciare Joao Mario : L'Inter è stata sicuramente la protagonista indiscussa di questa sessione di Calciomercato. Tante le operazioni realizzate dal direttore sportivo, Piero Ausilio, sia in entrata che in uscita con l'esigenza di chiudere il bilancio in pareggio entro il 30 giugno. Ben sette gli acquisti della societa' nerazzurra a cambiare il volto della rosa a disposizione di Luciano Spalletti che era stato chiaro al termine della passata stagione. Il tecnico ...

Inter-Torino : Spalletti cambia volto all'11 - due novità per Mazzarri : Inter-Torino, gara tra due squadre che puntano in alto ma che hanno steccato la prima uscita in campionato la scorsa settimana Inter-Torino è una delle gare più interessanti della giornata di ...

Inter-Torino : Spalletti cambia volto all’11 - due novità per Mazzarri : Inter-Torino, gara tra due squadre che puntano in alto ma che hanno steccato la prima uscita in campionato la scorsa settimana Inter-Torino è una delle gare più interessanti della giornata di campionato. Il ritorno di Mazzarri a San Siro, dove non ha brillato affatto ai tempi dei nerazzurri. Diversi gli spunti in merito alle formazioni che si affronteranno. Spalletti deve decidere se affidarsi a Nainggolan dal primo minuto di gioco, ...

L'Inter di Spalletti è già chiamata al riscatto : SPAL-PARMA (domenica ore 18, arbitro Orsato di Schio) Seconda partita e secondo derby per la Spal. In estate la squadra è stata cambiata con criterio, l'impressione – dopo il debutto vincente di Bologna – è che possa progressivamente trovare un posto fisso in serie A, come capitato al Sassuolo. Non

Spalletti - Inter / "Nainggolan è convocato" - poi arriva la stoccata a Mauro Icardi! : Spalletti, Inter: il tecnico nerazzurro anticipa la prima convocazione di Radja Nainggolan, poi arriva la stoccata a Mauro Icardi che contro il Sassuolo è stato tra quelli più in difficoltà(Pubblicato il Sat, 25 Aug 2018 17:25:00 GMT)

Serie A - Spalletti : 'Abbiamo creato imbarazzo all'ambiente Inter' : Perdendo contro il Sassuolo abbiamo messo in imbarazzo il mondo Inter. Sono mancate delle certezze che avevamo acquisito nella passata stagione. Il nuovo deve partire dalle certezze Su Nainggolan che ...

“Abbiamo imbarazzato i tifosi” - Spalletti scuote l’Inter in vista del Torino : le parole del tecnico in conferenza stampa : Spalletti scuote l’Inter alla vigilia del match contro il Torino: obbligatorio trovare la vittoria per non deludere ulteriormente i tifosi dopo il ko contro il Sassuolo “Ci sono delle cose che si possono andare a prendere di una partita per riconoscere quel che si è fatto bene e quel che si è fatto meno bene. Vanno confrontate con quel che si ha a disposizione. Siamo ancora convinti di aver fatto delle scelte giuste nella ...

Quale sarebbe l'Interesse sul debito pubblico italiano nel caso di uscita dall'Euro? Alcune ipotesi : Tanto per capirci i richiami a paesi come il Venezuela, la cui economia non è industriale, ma basata esclusivamente sul petrolio, o lo Zimbabwe, che ha devastato la propria economa con la cacciata ...

Inter-Torino - Spalletti fa mea culpa : “abbiamo messo in imbarazzo gli Interisti” : L’Inter è reduce dall’esordio negativo contro il Sassuolo, adesso match davanti al pubblico amico contro il Torino. Ecco le dichiarazioni di Luciano Spalletti in conferenza stampa: “Noi siamo ancora convinti di aver fatto scelte giuste nella gara contro il Sassuolo, ma qualcosa non è andato bene. Dobbiamo confrontare e mettere mano sulle cose che non sono andate per il verso giusto nella prima giornata. Anti-Juve? Prima ...

Spalletti : 'Anti-Juve? Dopo Sassuolo l'Inter è l'antinessuno' : MILANO - 'Anti-Juve? Mi devo preoccupare prima di essere l'anti-Roma e anti-Napoli, vista la differenza dei punti dell'anno scorso. Ma se si valuta l'ultima partita siamo l'anti-nessuno, dobbiamo fare ...

Inter - Spalletti : “Sono mancate certezze. Cambi? Vedremo. Su Nainggolan dico che…” : Spalletti- Non usa giri di parole mister Spalletti durante la conferenza stampa alla vigilia della delicata sfida tra Inter e Torino. Il tecnico nerazzurro ha sottolineato i problemi maturati nell’esordio contro il Sassuolo e ha fatto il punto della situazione anche sulle scelte tattiche e infortuni. Sono mancate le certezze della passata stagione “Mi è […] L'articolo Inter, Spalletti: “Sono mancate certezze. Cambi? ...

Lo Cicero alla Prova del cuoco - Anzaldi - Pd - : 'La Rai Intervenga : è noto per uscite omofobe' : ... dando una venatura politica a un programma di intrattenimento. Per quale motivo sia stato scelto un esterno, quanto questa scelta gravi sui costi della trasmissione e, alla luce dei tanti ...

Inter - Spalletti : 'Con il Sassuolo abbiamo messo in imbarazzo i nostri tifosi. Nainggolan? Serve cautela' : 'Quello che mi è dispiaciuto di più nella partita contro il Sassuolo è che abbiamo messo in imbarazzo quello che è il mondo Interista'.Luciano Spalletti carica la sua Inter, chiamata a riscattare la sconfitta di Reggio Emilia contro il Sassuolo nel debutto stagionale a San Siro contro il Torino di Walter Mazzarri: '...

Inter - Spalletti : "Col Torino sarà difficile. Nainggolan? Valuteremo domani" : Dopo il k.o. all'esordio contro il Sassuolo, l'Inter di Luciano Spalletti è chiamata a rispondere subito e a non fallire l'appuntamento di domani sera davanti ai 60mila di San Siro contro il Torino. "...