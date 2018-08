Iniziato sbarco da Diciotti

Diciotti - Iniziato lo sbarco di 17 migranti : le donne sono state tutte violentate in Libia : L’ufficio di Sanità marittima di Catania ha ordinato lo sbarco immediato dalla nave Diciotti di 11 donne e 6 uomini, di cui due con sospetta tubercolosi

Trapani - Iniziato lo sbarco dei migranti : 23.18 Come annunciato dal premier Conte, è cominciato lo sbarco dei 67 migranti a bordo della nave Diciotti ormeggiata nel porto di Trapani . Tra i primi a scendere sul molo Ronciglio i due indagati- un ghanese e un sudanese- per violenza privata continuata e aggravata ai danni del comandante e dell'equipaggio del rimorchiatore Vos Thalassa. I due erano scortati dalla polizia.

Pozzallo - Iniziato sbarco 519 migranti : 2.08 A Pozzallo sono iniziate le operazioni di sbarco dei 519 migranti dalla nave della Guardia costiera Diciotti, dopo il nulla osta delle autorità sanitarie. Un uomo la cui salma è stata portata a terra, era morto per annegamento. Le prime a sbarcare nel porto siciliano sono state 30 donne in gravidanza salite su un pullman per essere trasferite negli ospedali del Ragusano. Alcune di loro avevano i figli piccolissimi tra le braccia. A bordo ...