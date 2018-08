Infortunio Ansaldi | tegola Torino | il calciatore costretto al cambio

calcioweb.eu

(Di domenica 26 agosto 2018)– Si sta giocando la seconda giornata del campionato di Serie A, partite che già dai primi minuti hanno regalato emozioni e colpi di scena. Inter subito in vantaggio nella gara contro ilgrazie ad un gol di Perisic, qualche minuto più tardiper Mazzarri,per il terzino, al suo posto dentro Ola Aina. Accertamenti nelle prossime ore.