Inferno in un appartamento a Chicago

Otto morti, tra cui sei bambini, in un incendio divampato in un. Tra i bimbi c'era anche un neonato. Due persone sono ricoverate in ospedale in gravi condizioni. E' uno dei roghi più mortali mai avvenuti nella terza città più grande degli Stati Uniti. Ci sono volute diverse ore per spegnerlo. L'incendio è avvenuto in un palazzo di tre piani, nel quartiere ispanico, a sud della città. Le fiamme si sono propagate ad altri due edifici che hanno riportato danni.(Di domenica 26 agosto 2018)