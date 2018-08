Indovina se domani piove Una lotteria sulle previsioni

ilgiornale

(Di domenica 26 agosto 2018) Ossessionati. Ossessionati dal maltempo. O dal bel tempo. Dipende. La gente passa molto più tempo, appunto, a controllare ogni due-tre ore il meteo del giorno dopo che a godersi quelle quattro ore che nostro Signore ci regala di sole. "No oggi", "Nofa nuvolo", "No, a me dice che inizierà are alle 14 e 59 minuti", "Ma no! Tu che sito guardi? Non ci azzecca mai quello. Devi guarda' questo. Scarica l'app". La gente si azzuffa perfinodel tempo. E così, volevamo diventare tutti guru del meteo, eccoci accontentati perché a far divertire gli italiani e il mondo intero arriva l'app per le scommesse sul meteo. Vince chi ci azzecca. E sarà il più bravo. Il più bravo di tutti. A livello mondiale.La app gratuita, ideata dall'azienda Reality Games e sposata attivamente dal meteorologo Andrea Giuliacci, che ne ha curato i contenuti, si chiama Weather Challenge ed ...