Incidente per Alonso al via

F1 – Semafori spenti a Spa - partenza folle del Gp di Belgio : Incidente shock per Alonso [VIDEO] : Si spengono i Semafori del Gp di Belgio, inizia il 13° appuntamento del Mondiale di F1 2018: inizio pazzesco sia in testa che in coda Dopo quasi un mese di assenza, la F1 torna finalmente in pista per il GP di Belgio. Griglia di partenza interessante in quel di Spa con Hamilton in pole, la quinta in questo circuito, davanti a Vettel e alle sorprese Ocon e Perez della Force India. Dovrà recuperare terreno invece l’altra Ferrari, quella di ...

“Morto sul colpo”. Tragico Incidente in autostrada : l’amato personaggio muore a 18 anni : incidente choc sulle strade: perde la vita il noto volto di YouTube. La notizia della morte del giovane – aveva 18 anni – ha sconvolto il mondo intero. Trevor Heitmann, youtuber meglio noto con il nickname McSkillet, è deceduto in un Tragico incidente in autostrada provocato proprio da lui. È successo a San Diego, in California. Il giovane, all’anagrafe Trevor Heitmann, 18 anni, era conosciuto soprattutto per il gioco ...

Incidente Tito Rabat - ultime notizie : come sta?/ Video caduta : femore “sminuzzato” - sedato per il dolore : Incidente Tito Rabat, come sta? Video caduta, MotoGp ultime notizie: moto di Morbidelli lo centra, gamba fratturata e urla di dolore per il pilota spagnolo.(Pubblicato il Sat, 25 Aug 2018 22:38:00 GMT)

Silverstone - la pioggia condiziona la quarta sessione di prove libere : Incidente per lo spagnolo Rabat : La comparsa della pioggia su parte del circuito di Silverstone ha condizionato la quarta sessione di prove libere in vista del Gp di Gran Bretagna, classe MotoGp, e diversi piloti sono caduti alla ...

DIRETTA MOTOGP GRAN BRETAGNA/ Qualifiche live streaming video SKY : bandiera rossa in FP4 per maxi Incidente : DIRETTA MOTOGP Qualifiche, FP3 e FP4 live del GP GRAN BRETAGNA 2018 a Silverstone: cronaca e tempi delle sessioni in programma (oggi sabato 25 agosto)(Pubblicato il Sat, 25 Aug 2018 15:11:00 GMT)

Incidente Bottas-Vandoorne - GP Belgio 2018/ Video ultime notizie F1 - multa in arrivo per pilota Mercedes? : Incidente Bottas-Vandoorne, GP Belgio 2018. Video ultime notizie Formula 1, il finlandese taglia la strada al rivale: multa in arrivo per pilota Mercedes? (Pubblicato il Sat, 25 Aug 2018 13:25:00 GMT)

“Ci mancherete - non è possibile!” Ilaria Abele e Marco Lipari - i sogni spazzati via per un Incidente in piscina : Doveva essere una giornata di relax e divertimento, si è trasformata nel più tragico dei drammi. Asti fatica a riprendersi in queste ore: la comunità è attonita e sotto choc. È successo tutto in pochi minuti. La giornata estiva che improvvisamente squarcia i cuori di amici e parenti. Teatro della tragedia la villa Miretti, di proprietà del dottor Stefano Del Ponte, che si trovava ancora in vacanza ma aveva dato il permesso al figlio del custode ...

Perù : Incidente a Machu Picchu - 10 turisti feriti : incidente in Perù, a Machu Picchu: un autobus con a bordo turisti ha sbagliato una curva e si è rovesciato nella discesa dalla fortezza inca al villaggio di Aguas Calientes. Dieci persone sono rimaste lievemente ferite, su trenta persone a bordo, tra cui europei, giapponesi e americani: “Otto persone hanno subito contusioni multiple e due sono stati ricoverati in ospedale,” ha spiegato il direttore regionale della sanità di Cusco. I ...

Drammatico Incidente - uomo perde l’equilibrio e muore. Cosa è successo : Non solo sangue lungo le strade italiane. Le tragedie, a volte, possono consumarsi improvvisamente in situazioni di normale quotidianità. Come quanto accaduto ieri pomeriggio nelle campagne del Molise dove un uomo di 71 anni ha perso la vita in seguito a un incidente. L’impatto mortale è avvenuto col trattore mentre era nella propria campagna di contrada Valle Sassano, a San Martino in Pensilis. A.D.G. è morto per un trauma toracico in ...

Si ferma sulla corsia di sorpasso dell’autostrada : Incidente evitato per miracolo : È successo nei pressi della città di Valenza, in Francia. L’uomo alla guida stava controllando la strada su una cartina

Anticipazioni Sacrificio d'amore - nona puntata finale : terribile Incidente per Lucrezia : Giunge al termine la fiction Sacrificio d'amore 2, in onda per tutta l'estate in prima visione su Canale 5. Le Anticipazioni ufficiali rivelano che proprio questa sera, giovedì 23 agosto, verra' trasmessa la nona e ultima puntata della serie tv. In queste settimane, la soap non ha brillato dal punto di vista degli ascolti, ottenendo numeri decisamente bassi e fin sotto le aspettative medie del prime time di Canale 5. Stasera vedremo in onda il ...

MotoGp – Petrucci attacca Lorenzo - caos a Silverstone : “se ne frega - stavamo per fare un Incidente gravissimo e lui…” : Dichiarazioni dure di Petrucci nei confronti di Jorge Lorenzo dopo el Fp2 di Silverstone: il pilota italiano stava per centrare in pieno lo spagnolo ‘colpevole’ di non essersi assicurato che non arrivasse nessuno all’uscita dai box Venerdì complicato per Danilo Petrucci a Silverstone. Il pilota italiano ha riscontrato diverse difficoltà nelle prime due sessioni di prove libere a causa dell’asfalto britannico, ...

Usa - bambino ritrovato morto nell'asciugatrice : per il padre è stato un Incidente : E’ stato ritrovato privo di vita nell'asciugatrice della biancheria il sette agosto. La polizia di Virginia Beach Stati Uniti ha aperto un’inchiesta sul decesso di un bambino. Nella circostanza il padre [VIDEO] aveva riferito che si era trattato di un tragico incidente. Una versione che non aveva convinto del tutto le autorita' che ora vogliono vederci chiaro. Quando si è consumato il dramma il piccolo Brantley aveva finito di festeggiare da ...

La mamma muore in un Incidente : i figli di 1 e 3 anni sopravvivono per giorni soli in auto : È accaduto in Arkansas: due bambini di uno e tre anni sono stati trovati, vivi, nei pressi dell’auto della loro mamma finita in un burrone dopo un incidente. La donna è morta, loro hanno trascorso diversi giorni da soli. Le autorità: "Un miracolo".Continua a leggere