Incendio ad Alessandria | fiamme nella discarica Aral

Incendio in discarica ad Alessandria : plastica in fiamme : Un Incendio è divampato nella tarda serata di ieri nella discarica della frazione Castelceriolo di Alessandria: i vigili del fuoco hanno lavorato tutta la notte vigili del fuoco per spegnere il rogo che ha interessato cumuli di plastica. “La situazione è sotto controllo“, riferiscono dalla sala operativa. L'articolo Incendio in discarica ad Alessandria: plastica in fiamme sembra essere il primo su Meteo Web.