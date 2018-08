In Belgio la Ferrari di Vettel trionfa davanti a Hamilton

F1 – Vettel gasato - Hamilton invidioso della ‘magia’ Ferrari e Verstappen soddisfatto : le parole dei piloti dopo il Gp del Belgio : Vettel , Hamilton e Verstappen parlano dopo l’incredibile Gp del Belgio che ha visto trionfare il pilota tedesco della Ferrari Sebastian Vettel mette a segno una gara perfetta a Spa. Sul circuito del Gp del Belgio il tedesco della Ferrari non teme rivali e si piazza davanti a tutti sul traguardo. Dietro di lui Lewis Hamilton , partito dalla prima casella in griglia, ma beffato alle prime curve della gara da un sorpasso fantasmagorico ...

F1 - GP Belgio 2018 : Sebastian Vettel vince e tiene acceso il Mondiale! Ferrari autoritaria - Hamilton sconfitto. Out Raikkonen : Uno strepitoso Sebastian Vettel ha vinto il GP del Belgio 2018, tredicesima tappa del Mondiale F1. La gara di Spa-Francorchamps rappresentava uno snodo cruciale dell’intera stagione, il tedesco della Ferrari è riuscito a conquistare il successo in faccia a Lewis Hamilton e ha recuperato parte dello svantaggio in classifica generale: il teutonico ora si trova a 17 punti di distacco dal Campione del Mondo in carica, settimana prossima la ...